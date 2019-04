Nachwuchs-Handballer des MTV Vorsfelde machen bei LSW-Cup mit

Vorsfelde. Rekordverdächtige 28 Teams mit 150 Kindern sind bei der Sportveranstaltung in Wittingen dabei. Am Ende gibt es für alle Pokale.

Saisonhöhepunkt für Mini-Maxi-Handballer der Region: Kürzlich fand mit dem LSW-Cup das letzte Spielfest der Saison statt. Gastgeber war die SG VfL Wittingen/Stöcken, die sich über die Teilnahme von rekordverdächtigen

28 Teams mit etwa 150 Kindern im Alter von vier bis acht Jahren freute. In mehr als 50 Spielen zeigten die jungen Handballer in der Wittinger Turnhalle an der IGS ihr Können, bejubelt von zahlreichen Zuschauern. Beim Spielfest mit dabei waren neben den Mannschaften des Gastgebers der Nachwuchs vom VfB Fallersleben, Diesdorfer SV, SV Groß Oesingen, ZSV Brome, HSC Ehmen, MTV Vorsfelde und MTV Gifhorn sowie von der HSG Müden-Seershausen und HSG Weyhausen/Tappenbeck. Darüber hinaus war auch der befreundete FC St. Pauli mit einer Mannschaft angereist. Arne Gade, Spartenleiter der Wittinger Handballjugend, war begeistert: „Die Stimmung in der Halle war super, das Turnier hat allen – Klein und auch Groß – viel Spaß gemacht.“ Gespielt wurde in drei Gruppen – Anfänger, Fortgeschrittene und Experten.

Viele helfende Hände sind nötig, um ein solches Turnier auf die Beine zu stellen, sagt LSW-Pressesprecherin Birgit Wiechert. Daher unterstützt der Energieversorger aus Wolfsburg seit vielen Jahren den LSW-Cup: „Die Kinder lernen in den Spielen, dass es auf jeden einzelnen im Team ankommt und sie nur gemeinsam punkten können.“ Der sportliche Einsatz wurde am Ende natürlich belohnt: Alle Spieler durften auf das Siegertreppchen und erhielten neben einer Urkunde die LSW-Cup-Medaille. Für die Mannschaften gab es zudem einen Handball fürs Training.