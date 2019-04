Wolfsburger Freibadsaison steht vor der Tür

Am Freitag hat es noch geschneit, Baden unter freiem Himmel war schwer vorstellbar. Aber allmählich passen sich die Temperaturen der Tatsache an, dass die Eröffnung des VW-Bades am Samstag, 27. April, die Freibadesaison in Wolfsburg einläuten wird. Badleiterin Uta Honisch und ihre Mitarbeiter haben...