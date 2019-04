Täter zerschlagen Scheibe eines Wolfsburger Geldinstitutes

Wolfsburg. Die Tat geschieht am Samstagnachmittag in der Porschestraße. Die Polizei sucht Zeugen, da die Unbekannten im Anschluss flüchteten.

Zu einer Sachbeschädigung ist es am Samstag in der Porschestraße gekommen. Zwei bislang unbekannte Männer zerschlugen um kurz nach 16 Uhr die Fensterscheibe eines dort ansässigen Geldinstitutes. Zeugen alarmierten umgehend die Polizei. Die Zeugen bemerkten laut Mitteilung einen Mann, der, unmittelbar nachdem die Scheibe zu Bruch gegangen war, in Richtung des Südkopf-Centers gelaufen war. Ferner wurde ein Täter beobachtet, der ebenfalls die Scheibe zerstörte. Als dieser durch einen Zeugen angesprochen wurde, rannte auch er davon. Daraufhin lief dieser zu dem anderen Beschuldigten der in Höhe des Verwaltungsgebäudes einer Wohnungsbaugesellschaft in der Schillerpassage auf ihn wartete. Beide liefen in Richtung Heinrich-Heine-Straße davon. Ein Zeuge verfolgte beide Täter, verlor sie dann aber aus den Augen.

Ein Täter war etwa 25 Jahre alt und schlank. Er hatte einen hellen Teint und war mit einer hellen Jeans sowie einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Der zweite Täter war ebenfalls 25 Jahre alt, hellhäutig und von schlanker Gestalt. Der Mann hatte blonde mittellange Haare und war mit einer dunklen Hose und einer weißroten Jacke bekleidet. Der Täter führte eine dunkelblaue Sporttasche bei sich. Hinweise:

(05

361) 46460.