Polizei stoppt verdächtigen Dieb auf der A39 bei Scheppau

Waren in einem Gesamtwert von etwa 1000 Euro haben zwei Unbekannte auf ihrer Diebestour durch ein Einkaufscenter in der Straße An der Vorburg erbeutet. Die beiden Männer fielen am Freitagnachmittag zwischen 13 und 13.30 Uhr Angestellten eines Sportgeschäftes auf, da diese sich auffällig im Laden bewegten, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Ferner fanden die Angestellten in einer von den beiden Verdächtigen benutzten Umkleidekabine diverse abgetrennte Sicherungsetiketten.

Die beiden Verdächtigen konnten in der Folge durch Sicherheitspersonal des Centers dabei beobachtet werden, wie sie mit einem silberfarbenen BMW verschwanden. Bei den beiden Verdächtigen handelte es sich um zwei männliche Personen, die eine Person ist von großer, schlanker Gestalt, mit blonden Haaren. Bekleidet war diese Person mit einer schwarzen Jacke, hellen Hose und blauen Schuhen. Die Person führte einen schwarzen Rucksack und schwarzen Koffer mit sich. Die zweite Person war von kleiner, etwas dicklicher Statur und war mit einer hellen Jacke, blauen Jeans und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Die Person hatte kurzes bräunliches Haar und führte einen olivgrauen Rucksack mit sich.

Die Mitarbeiter des Sportgeschäfts alarmierten umgehend die Polizei, die den BMW auf der Heinrich-Nordhoff-Straße aufnehmen konnte. Mit Unterstützung weiterer Kräfte konnte der BMW auf der Autobahn 39 in Höhe der Abfahrt Scheppau angehalten und kontrolliert werden. Im Fahrzeug trafen die Beamten lediglich auf eine Person, einen 35 Jahre alten Mann aus Salzgitter, auf den die Beschreibung des ersten Verdächtigen zutraf. Bei der Durchsuchung des BMW fanden die Beamten allerdings neben diversem Werkzeug, welches zum Trennen der Sicherungsetiketten benutzt wurde, auch unzähliges Diebesgut, welches aus nachweislich fünf Geschäften des Centers stammte, sowie weiterer Gegenstände, von denen bislang nicht bekannt ist, wer Geschädigter ist.

Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten entdeckten Beamte unzähliges Beweismaterial, welches nach ersten Vermutungen, aus weiteren Diebstählen stammen dürfte. Dabei handelte es sich überwiegend um Bekleidungsgegenstände namhafter Markenhersteller. Insgesamt schätzen die Ermittler die sichergestellten Waren auf einen Gesamtwert von fast 5000 Euro. In einer ersten Vernehmung schwieg der 35-Jährige zu den Vorwürfen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Polizei hofft darauf, dass die beiden Verdächtigen anderen Kunden oder Besuchern des Einkaufscenters aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter

(053

61) 46460 entgegen.