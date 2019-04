Die Polizei hat am Montag gegen 1.30 Uhr auf der Vorsfelder Straße zwischen Velpke und Danndorf einen VW Passat angehalten.

1,49 Promille – Polizei stoppt Autofahrer in Wolfsburg

Die Polizei hat am Montag gegen 1.30 Uhr auf der Vorsfelder Straße zwischen Velpke und Danndorf einen VW Passat angehalten. Bei dem Autofahrer handelte es sich laut Polizei um einen 38 Jahre alten Bewohner aus dem Landkreis Börde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte 1,49 Promille. Der 38-Jährige gab zu, am Vorabend mehrere Biere getrunken zu haben. Der Fahrer wurde zur nächsten Dienststelle verbracht, der Führerschein wurde sichergestellt.