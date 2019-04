Kälte hält Verkäufer von der Anreise in den Allerpark ab

Das war übersichtlich: So viel Freifläche wie beim Großflohmarkt im Allerpark am Sonntag dürfte man sonst nur selten gesehen haben. Für die Verkäufer war die Sache klar: „Es ist einfach zu kalt“, waren sich gleich mehrere einig. Einstellige Temperaturen und eisiger Wind sorgten nicht dafür, dass sich die Verkäufer so wirklich wohlfühlten. Viele hatten sich dick eingemummelt und wärmende Getränke in der Thermoskanne mitgebracht. Einige...