Macho-Reptil klopft große Sprüche im Wolfsburger Hallenbad

Ach, jetzt geht es den rund 260 Menschen, die am Freitagabend in den Nichtschwimmer des Kulturzentrums Hallenbad gekommen waren, viel besser. Dort war Komiker und Puppenspieler Michael Hatzius mit seiner Echse zu Gast. Und die hatte einen Sack voll Weisheiten für das Leben dabei. Am Ende legte sie...