Vier Ratsgymnasiastinnen beim Bundesfinale „Jugend präsentiert“

Wolfsburg. Sie treten im September in der Hauptstadt an. Doch zunächst nehmen sie an einer Präsentationsakademie teil. Es gab ursprünglich 4500 Teilnehmer.

Beim diesjährigen bundesweiten Wettbewerb „Jugend präsentiert“, bei dem Schüler ihr Präsentationskönnen im naturwissenschaftlichen Bereich unter Beweis stellen müssen, haben sich von 4541 Teilnehmern auch neun Schüler des Ratsgymnasiums mit einem Präsentationsvideo beworben. Vier Teilnehmerinnen des Ratsgymnasiums erreichten dabei die Qualifikationsrunde mit 250 Teilnehmern, die am 30. März in Braunschweig stattfand. Hier qualifizierten sich alle vier Ratsgymnasiastinnen Anna-Lena Bröer (11. Jahrgang), Jasmin Kotzsch, Cara Marrone und Victoria Lempa (alle 10. Jahrgang) für das vom 13. bis 15. September stattfindende große Bundesfinale in Berlin.

Vorher werden die Schülerinnen in einer dreitägigen Präsentationsakademie (16.-18. Mai in Hannover) mit spannendem Rahmenprogramm auf dieses Finale vorbereitet. „Jugend präsentiert“ ist eine Bildungsinitiative der Klaus-Tschira-Stiftung und fördert die Präsentationskompetenzen von Schülern, besonders in den naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern. Dazu werden am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen Unterrichtsmaterialien, Lehrertrainings und die Präsentationsakademie entwickelt und durchgeführt. Kooperationspartner ist Wissenschaft im Dialog, Berlin.

Das Ratsgymnasium Wolfsburg nimmt seit vielen Jahren regelmäßig am Wettbewerb teil und kann zur Zeit mit drei entsprechend fortgebildeten Kolleginnen und einem Kollegen Teilnehmer auf den Wettbewerb vorbereiten. Die diesjährigen Teilnehmerinnen wurden von Studiendirektor Ralph Wrubel betreut.