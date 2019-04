Schicken Sie uns Ihre schönsten Garten-Fotos!

Das erste Grün guckt aus der Erde, an Stauden und Gehölzen sind schon vereinzelt erste Blüten und Blätter zu erkennen. Mit warmen Sonnenstrahlen weckt der Frühling die Natur. Und die dankt es mit eifrigem Wachstum. Die Wolfsburger Nachrichten suchen weiterhin die schönsten Garten- und Balkonfotos! Einige Leser haben schon mitgemacht und ihre Fotos an die Redaktion geschickt. Helga Grabenhorst erfreut sich zurzeit an Stiefmütterchen und einem mit bunten Eiern geschmückten Osterstrauch in ihrem Garten in Detmerode. Auch Uwe Kaletta hat uns einige frühlingshafte und österliche Fotomotive zukommen lassen.

Der Frühling macht Lust darauf, Gemüse und Pflanzen auszusäen. Entscheidend sind unter anderem die drei „T“ – also die richtige Temperatur, der passende Termin und genügend Tageslicht.

Tageslicht: Hinter der Fensterscheibe bekommen Pflanzen im Vergleich zu draußen nur die Hälfte an Licht. Und bei Lichtmangel entwickeln ausgesäte Pflänzchen oft lange, dünne und blasse Triebe. Gärtner sollten also besser warten, bis die Tage länger hell sind.

Termin: Der perfekte Zeitpunkt variiert je nach Gemüseart: Bei Tomaten kann man mit dem Aussäen im März beginnen, denn sie entwickeln sich schnell. Für die Aussaat von Zucchini und Kürbis reicht es, wenn man etwa vier bis sechs Wochen beginnt, bevor man sie in den Garten pflanzen will. Gurken entwickeln sich noch schneller, hier ist eine Aussaat zwei bis drei Wochen davor ausreichend.

Temperatur: Grundsätzlich mögen Pflanzen eine gleichmäßige Wärme. Ist es zu kühl, besteht die Gefahr von Fäulnis. Manche Kulturen bilden auch vorzeitige Blütenstände aus. Bei zu warmen Temperaturen können die Jungpflanzen zu dünn und lang wachsen. Damit die Saat gut aufgeht und wächst, sollten Gärtner immer die Temperaturangaben auf der Verpackung beachten. Zum Keimen brauchen viele Fruchtgemüse zwischen 22 und

25 Grad. Salate sind da eine Ausnahme: Sie benötigen zum Keimen Temperaturen unter 16 Grad. Ab einer Höhe von zwei Zentimetern wachsen die meisten Gemüse-Pflanzen besonders gut, wenn die Raumtemperatur bei etwa 16 bis

20 Grad liegt.

