A 39 bei Wolfsburg: Behinderungen durch Baustelle ab Dienstag

Nördlich der Brücke über den Mittellandkanal im Zuge der A 39 bei Wolfsburg, müssen im Bereich der Fahrbahnverschwenkung zurück auf die Fahrbahn Richtung Lüneburg kurzfristig Schadstellen beseitigt werden.

Einschränkungen nur von 9 bis 15 Uhr

Kraftfahrer sollten sich daher hier ab Dienstag, den 16., bis Donnerstag, den 18. April, jeweils von 9:00 bis 15:00 Uhr, auf Behinderungen einstellen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel am Freitag hin. Wie die Behörde weiter mitteilte, wird der Verkehr Richtung Lüneburg in dieser Zeit einstreifig an der Reparaturstelle vorbeigeführt. red