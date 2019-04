Graf will das alte Nordsteimke aufleben lassen

Um zu verstehen, was im Ortskern von Nordsteimke gerade passiert, muss man eine Geschichte erzählen: Als kleiner Junge ist Graf Günther von der Schulenburg täglich vom Rittergut seiner Eltern runter in die Dorfschule gelaufen. Immer kam er am Haus von Frau Hartleif vorbei. Stets entspann sich ein...