Diebe stehlen aus Wolfsburger Reihenhaus Schmuck und Geld

Schmuck und Bargeld in noch zu beziffernder Höhe erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Reihenhaus im Bohlweg. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 17.30 und 23.06 Uhr. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten über den Garten an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam die Kellertür. Auch die Terrassentür öffneten die Täter mit Gewalt und begaben sich in das Haus. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße,

(05361) 46460

.