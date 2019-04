Ärztestreik: Operationen im Klinikum abgesagt

Mehrere Tausend Ärzte aus Niedersachsen und anderen Bundesländern haben am Mittwoch für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt für die Mediziner in kommunalen Kliniken demonstriert. An den eintägigen Warnstreiks beteiligten sich auch 18 der 270 aktiven Ärzte am Klinikum Wolfsburg. „Es mussten 15 Operationen verschoben beziehungsweise abgesagt werden“, sagte eine Klinikumssprecherin.Vor dem Klinikum hatten sich um 12 Uhr etwa 50...