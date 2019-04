Kinder entschlüsseln in Wolfsburg geheime Schriften

„Dracula is“ steht auf dem linken Blatt des Diptychons von Lorraine O’Grady, „ – when you are“ auf dem rechten. Beides schwarz auf weiß, denn beide zu einem Haiku zusammengefügte Zeilen sind aus der New York Times ausgeschnitten. Irgendwann zwischen dem 5. Juni und dem 20. November 1977 von der...