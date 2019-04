Junger Syrer meistert in Wolfsburg seinen Weg zur Fachkraft

Die kleine Lara ist mittlerweile fast ein Jahr alt. Sie krabbelt vergnügt auf dem Boden, vor allem eine Packung Zupftaschentücher hat es ihr angetan. Ihr Name bedeutet im arabischen Mondlicht, und so wie der Mond strahlt, strahlen auch die stolzen Eltern während sie Lara beobachten. Die Eltern, das sind der 34-jährige Rami und die 30-jährige B’dour, die im November 2015 gemeinsam aus Idlib im Norden Syriens flohen. Der gelernte Krankenpfleger, der berufsbegleitend zusätzlich noch Krankenpflege in seiner Heimat studierte, hatte gerade seine Schicht begonnen, als das Klinikum von Bomben getroffen wurde. Seine Arbeitsstätte war zerstört, ebenso wurde der Druck immer stärker zur Armee gehen zu müssen.

Es blieb dem jungen Paar letztlich nur noch die Flucht: „Wir hatten keine Wahl. Wir mussten fliehen. Wir kamen über die Türkei auf der Westbalkanroute nach Deutschland. Nach 16 Tagen kamen wir in Passau an. Von hier aus wurden wir auf ganz Deutschland verteilt. B’dour und ich kamen nach Wolfsburg. Nachdem wir sechs Monate in Mörse in einer Sporthalle untergebracht waren, kamen wir für acht Monate nach Detmerode in eine Aufnahmeeinrichtung.“ Rami erzählt es in fast perfektem Deutsch, er überlegt manchmal kurz und verbessert sich selbst bei jedem noch so kleinen Fehler. Iwona Lubanska, Mitarbeiterin der Anerkennungsberatung im Jobcenter Wolfsburg, muss lächeln: „So kenne ich Rami und seine Frau. Sie sind beide totale Perfektionisten, was die deutsche Sprache betrifft. Sie wollen immer noch mehr erreichen und besser werden. Neben Integrationskursen haben die beiden zahlreiche Online-Kurse absolviert, Apps zum Üben genutzt und an weiteren fachspezifischen Kursen teilgenommen. Die beiden sind hochmotiviert, extrem ehrgeizig und herzensgut.“

Für Rami war es selbstverständlich, dass er nach dem Erwerb ausreichender Deutschkenntnisse in seinem erlernten Beruf arbeiten wollte. Seine Frau ist Agraringenieurin, beide haben gemeinsam in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft ein zweimonatiges Praktikum in der Altenpflege absolviert, um berufliche Erfahrungen in Deutschland zu sammeln. 2016 hat sich Rami bei Iwona Lubanska in der Anerkennungsberatungsstelle informiert. Sie erinnert sich: „Ich sagte ihm, dass sein Beruf reglementiert sei. Das bedeutet, dass die Ausübung dieses Berufs durch staatliche Vorschriften an den Besitz bestimmter Qualifikationen gebunden ist. Um in dem Beruf ohne Einschränkung zu arbeiten, braucht er eine staatliche Erlaubnis. Weiterhin musste er die deutsche Sprache mindestens auf dem B2-Niveau beherrschen. Rami hatte keine Unterlagen dabei.“ Es hat mehrere Monate gedauert und viel Arbeit gekostet, bis die Nachweise aus Syrien in Deutschland ankamen. In dieser Zeit hat er intensiv die Sprache gelernt und sich ehrenamtlich in einem Altenheim engagiert.

Aufgrund der politischen Lage und der Kriegszerstörungen in seiner Heimatstadt war es ihm nicht möglich, vollständige Unterlagen zu besorgen. Das Krankenhaus, in dem er arbeitete, wurde zerbombt, ebenso wie das Schularchiv. Nach der Vorprüfung der Unterlagen bei der Anerkennungsberatung wurde im Mai 2017 der Antrag auf Gleichwertigkeitsprüfung beim Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend in Lüneburg gestellt. Der Bescheid besagte, dass einige Unterschiede in Theorie und Praxis zur deutschen Ausbildung bestehen. In dem Fall hieß es nicht, dass er die Fähigkeiten nicht besaß, er konnte sie nur aufgrund fehlender Unterlagen nicht nachweisen. Noch während des Vorbereitungskurses, den er in Braunschweig absolvierte, hat Rami eine Stelle als Helfer in der Altenpflege in Wolfsburg angenommen. Mehrere Monate hat er so parallel gearbeitet, den Kursus in Braunschweig besucht, für seine Prüfungen gelernt und sich als frischgebackener Familienvater seinen neuen Aufgaben gestellt.

Im Oktober war es endlich soweit, er absolvierte die mehrstündigen theoretischen und praktischen Prüfungen in der Pflegeschule Braunschweig: „Als mir die Prüferin am Ende sagte, dass ich bestanden habe, kamen mir die Tränen. Ich war so glücklich, dass sich unsere Mühen gelohnt haben.“ Lubanska resümiert: „Der Weg zu dieser Anerkennung war lang und wurde durch die Anerkennungsberatung und der Arbeitsvermittlung im Jobcenter Wolfsburg begleitet und unterstützt. Krankenpfleger werden dringend gebraucht und er kann, mit seinem frisch erworbenen Zertifikat, jetzt als Fachkraft hier in Deutschland durchstarten. Es freut mich so sehr, dass er ans Ziel gekommen ist. Die drei sind eine wunderbare Familie, die es wirklich mehr als verdient haben, jetzt in Wolfsburg voll und ganz angekommen zu sein.“

Am 1. April begann er im Klinikum Wolfsburg seine Tätigkeit als anerkannter Gesundheits- und Krankenpfleger.