Stadtsportbund Wolfsburg ehrt 28 Ehrenamtliche

Der diesjährige Stadtsporttag stand unter dem Zeichen von Ehrungen für langjährige verdienstvolle Tätigkeit und Vorstandswahlen. Die Delegierten der Wolfsburger Vereine versammelten sich am Freitag in der Mehrzweckhalle in Kästorf, um den Vorstandsbericht des vergangenen Jahres abzunehmen und Vorstandswahlen für die kommenden zwei Jahre durchzuführen, wie der Wolfsburger Stadtsportbund mitteilt.

Die Versammlung wurde durch die Grußworte von Oberbürgermeister Klaus Mohrs und den Vorsitzenden der ständigen Konferenz der Landesfachverbände im Landessportbund, Michael Langer, eingeleitet. Mohrs berichtete über die Haushaltplanung für die kommenden Jahre und den Stellenwert von Sport für die Stadt Wolfsburg, der sich auch im Budget der Sportförderung widerspiegele. In Zeiten von schrumpfendem ehrenamtlichem Engagement dankte er allen Aktiven für die geleistete Arbeit und hofft auch eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Langer, im Landessportbund verantwortlich für die Landesfachverbände, sprach über die sinnvolle Vernetzung innerhalb der Regionen, um die lokalen Strukturen zu stärken und die Zusammenarbeit zu unterstützen.

Mit großer Freude nahm er die anstehenden 28 Ehrungen zur Kenntnis und sprach seinen besonderen Dank an die ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen aus. Nach der Begrüßung folgten die Ehrungen für langjährige, verdienstvolle Tätigkeit im Sport. Folgende Ehrenamtliche wurden geehrt:

Bronzene Ehrennadel (für eine mindestens 10-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit im Sport): Dr. Jörg Bäro, TSV Ehmen; Heinz-Dieter Düsterhus, USK Fallersleben; Roland Lekon, VfL Wolfsburg; Bernd Lopatta, USK Fallersleben; Horst-Rüdiger Schmidt, TSG Mörse; Anke Zhang, VfL Wolfsburg.

Silberne Ehrennadel (für eine mindestens 15-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit im Sport): Wolfgang Blaß, MTV Vorsfelde; Hans-Rainer Böthling, Tennisclub Am Hagen; Peter Brehmer, Schützenbrüderschaft Vorsfelde; Günter Donath, TSV Ehmen; Edith Feller, TV Jahn Wolfsburg; Luigi Galeone, ESV Wolfsburg; Detlef Heide, ESV Wolfsburg; Heidelore Knoepffler, Schützengesellschaft Wolfsburg; Gisela Kösling, MTV Vorsfelde; Heidrun Kositza, Schützengesellschaft Wolfsburg; Günter Lilge, NTB Turnkreis Wolfsburg; Dagmar Marschke, USK Fallersleben; Stefan Niess, Schützenbrüderschaft Vorsfelde; Günter Schubert, Schützenbrüderschaft Vorsfelde.

Goldene Ehrennadel (für eine mindestens 20-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit im Sport): Bernd Adolph, TSV Sülfeld; Reinhard Arndt, TSV Sülfeld; Gisela Dettmann, TSV Sülfeld; Edda Jocksch, Schützenverein Heiligendorf; Elisabeth Keunecke, Schützenverein Heiligendorf; Heinz-Günther Keunecke, Schützenverein Heiligendorf; Lothar Werkmeister, Schützenverein Heiligendorf; Peggy Wiegmann, Schützenverein Heiligendorf.

Der Bericht des Vorstandes gab einen Einblick in das vergangene Jahr. Neben den sportlichen Erfolgen, die in den Vereinen errungen wurden, ging es auch um geplante Veranstaltungen in der Sport-Region Ost-Niedersachsen, wie zum Beispiel die Kerlgesund-Tour am

24. August in Wolfsburg, die ausschließlich für Männer konzipiert wurde.

Auch die vom Landessportbund geforderte Anhebung der Mitgliedsbeiträge auf das Mindestniveau ab 2020 wurde bereits thematisiert und wird in einem außerordentlichen Stadtsporttag noch in diesem Jahr zur Umsetzung gebracht werden, heißt es in der Mitteilung. Die Ferienfreizeit der Sportjugend Wolfsburg in Kooperation mit den Sportjugenden aus Gifhorn und Helmstedt vom 4. August bis

11. August findet wieder in Otterndorf statt. Es gibt noch freie Plätze. Weitere Informationen unter www.sj-wolfsburg.de.

Den Abschluss der Veranstaltung bildeten die Wahlen, hier konnten die drei zu vergebenen Ämter im Vorstand des Stadtsportbundes durch Wiederwahlen erneut besetzt werden.

Für weitere zwei Jahren gewählt wurden Ursula Sandvoß (Vorsitzende), Hans-Dieter Ludwig (Stellvertretender Vorsitzender Sportorganisation) und Swen Schinzel (Ressortleiter Medien und Marketing).