Stadtwerke-Altbau soll im November fertig sein

Unverputzte Wände, Kabel hängen von der Decke, es ist staubig und laut, überall wuseln Handwerker umher – kaum vorstellbar, dass hier in gut einem halben Jahr in der neuen Stadtwerke-Kantine leckere Mittagessen ausgeteilt werden. Wir befinden uns im Erdgeschoss des Stadtwerke-Altbaus am...