Neuer Antrag gegen Parkprobleme am Klinikum

Den rot-grünen Ortsratsbeschluss, auf großen Teilen des Dunantplatzes das Parken zu verbieten, finden PUG, CDU und FDP im Ortsrat Mitte-West so katastrophal, dass sie ihn in der nächsten Sitzung mit einem Gegenantrag stoppen wollen. Die drei Fraktionen fordern den Erhalt aller Stellplätze und eine Parkzeitbegrenzung auf dem Dunantplatz und für das gesamte Viertel rund ums Klinikum ein Parkraumkonzept. Als sie ihren Antrag am Dienstag...