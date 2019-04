Fallersleber Schüler entwickelt Plastikersatz auf Molke-Basis

Der Abiturient Niklas Bengel nimmt zum zweiten Mal an dem Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ teil und wird in seiner Kategorie Zweiter.

Fallersleben. Der Abiturient Niklas Bengel nahm bereits zum zweiten Mal am Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Braunschweig teil und erzielte in der Sparte „Arbeitswelt“ mit seinem Kaseinprojekt den zweiten Platz. Niklas beeindruckte die Jury mit seiner Fachkompetenz und konnte mit seinen konkret umgesetzten Produkten zur Verdrängung von Plastik im Alltag punkten, teilt „Jugend forscht“-Projektbetreuerin Marion Wiedmann mit.

Er entwickelte eine Alternative zu Plastik auf Molke-Basis, die die positiven Eigenschaften von Plastik, wie etwa Elastizität, Stabilität, Einsparung von Kosten und Energie bei der Herstellung mit einer problemlosen und schnellen Entsorgung kombiniert. Sein Produkt, kurz „Ka-Pla“ genannt, besteht aus Kasein, Natron, Essigsäure, Wasser und Sorbit und lässt sich wie Plastik modellieren. Beeindruckend ist, dass Niklas aus seinem „Ka-Pla“ alltagstaugliche Gegenstände herstellte, wie etwa Geodreieck, Handyhülle und Schalen. Um diese Kasein-Schalen insbesondere bei Massenveranstaltungen einsetzen zu können, bestrich Niklas die Schalen von innen mit Bienenwachs und kleidete sie mit einem festen Papier, dem fettabsorbierenden Pergamin-Papier aus. Nach Verzehr von Fast Food wird dann lediglich das Papier entsorgt und die Kaseinschale kann sofort wieder eingesetzt werden.