Hier finden die Wolfsburger Osterfeuer statt

SÜberall in der Stadt brennen am Osterwochenende wieder die Osterfeuer. Dieses Bild entstand in Ehmen.

Auch in diesem Jahr finden in Wolfsburg wieder zahlreiche Osterfeuer statt.

Gründonnerstag, 18. April:

Aktivspielplatz Fallersleben, Walter-Kollo-Straße 15A, 38442 Wolfsburg (17 Uhr).

Ostersamstag, 20. April:

Eintracht-Stadion, Franz-Marc-Straße 4, 38448 Wolfsburg (19 Uhr); Kleingartenverein Mörse, Deumelandstraße, 38442 Wolfsburg

(19 Uhr); Feuerwehr Reislingen, Feuerwehrgelände Zum Wiesengarten, 38446 Wolfsburg (Eintritt der Dunkelheit); Kleingartenverein Schillerteich e. V., Zum Hausberg, 38446 Wolfsburg (18 Uhr); Reit- und Fahrverein Vorsfelde, Alter Kirchweg 99, 38446 Wolfsburg (18 Uhr); USK Fallersleben, Schwimmbad 1, 38442 Wolfsburg (18 Uhr); Parkplatz Heilig-Geist-Kirche, Röntgenstraße 81, 38440 Wolfsburg (21.30 Uhr); KGV Am Kraunsbusch, Werderstraße 52, 38448 Wolfsburg (19 Uhr); Kleingartenverein Westhagen (Spielplatz), 38444 Wolfsburg (18 Uhr); Osterfeuerplatz Ehmen, Verlängerung Auguststraße, 38442 Wolfsburg (19 Uhr); Barnstorf, Gelände Feuerwehr Barnstorf, Alter Bierweg 10, 38446 Wolfsburg (Eintritt Dunkelheit); Feuerwehr Neuhaus, Osterfeuer-/Feuerwehrplatz gegenüber der Burg Neuhaus, 38446 Wolfsburg (18 Uhr); Warmenau, nördlich der B 188 verlängerte Straße Krugfeld, 38448 Wolfsburg (19.30 Uhr); Wolfsburger Ruderclub e. V., In den Allerwiesen 3, 38446 Wolfsburg (19 Uhr); Sandkamp, Tonnenfeuer, Parkplatz am Kyffhäuserheim, Stellfelder Straße 50, 38442 Wolfsburg (18 Uhr); Feuerwehr Kästorf, Allerweg 2, 38448 Wolfsburg (17 Uhr); Feuerwehr Neindorf, Feuerschalen, Feuerwehrhaus, Am Schmiedeberg, 38446 Wolfsburg (18 Uhr); Kleingartenverein Neuland e. V., Vereinsheim, Ehmer Straße 17, 38442 Wolfsburg (Eintritt der Dunkelheit); FKK Vereinsgelände, Barnstorfer Straße, 38444 Wolfsburg (17 Uhr); Wendschott, Mitjätgens Anger, Brechtorfer Straße, 38448 Wolfsburg (19 Uhr); Osterfeuerplatz Vorsfelde, Wiese hinter dem Drömlingstadion, Alter Reitplatz, 38448 Wolfsburg (19 Uhr); Kleingartenverein Ernteglück, Vereinsheim Dieselstraße (Einfahrt Sporthalle BBS), 38448 Wolfsburg (19 Uhr); Brackstedt, westlich der Straße Zum kühlen Grunde, 38448 Wolfsburg (18 Uhr).

Ostersonntag, 21. April:

Hattorf, Acker südlich Alte Teichstraße, 38444 Wolfsburg, OT Hattorf (19 Uhr); Sülfeld, Kalkberg, 38442 Wolfsburg (19 Uhr); KGV Fallersleben-Ost, Dresdener Straße 18a, 38442 Wolfsburg (19 Uhr); Feuerwehr Velstove, Am Sportplatz/Kiesgrube, Alte Handelsstraße 52, 38448 Wolfsburg (18 Uhr); Feuerwehr Almke, Hinter dem Feuerwehrhaus, Volkmarsdorfer Straße 2, 38446 Wolfsburg (18 Uhr); Nordsteimke, Feuerwehr, Am Feldscheunenteich, 38446 Nordsteimke (19 Uhr).