Schüler der Neuen Schule Wolfsburg malen Klima-Plakate

Wolfsburg. Die zehn individuell gestalteten Plakate sind auf Litfaßsäulen an fünf Orten in der Stadt zu sehen.

Leidenschaftlich und engagiert demonstrieren unter der Bewegung „Fridays for Future“ Schüler rund um den Globus für weitreichenden Klimaschutz, um Politik und Wirtschaft zum sofortigen Handeln aufzufordern. In Wolfsburg sind seit Freitag zehn individuell gestaltete „Fridays for Future“-Plakate auf verschiedenen Litfaßsäulen in der Innenstadt zu sehen.

Schüler des 13. Jahrgangs der Neuen Schule Wolfsburg entwarfen anlässlich der Demonstrationen des Aktionsbündnisses laut Mitteilung Schablonen im Stil der Street-Art. Die Schüler arbeiteten mit Sprühfarben und entwarfen Slogans und Bilder, die die Gefahren von Klimawandel und Umweltverschmutzung thematisieren.

Den Schülern von Caroline Hake war es ein Anliegen, die Brisanz des Themas auf kreativem Weg in die Öffentlichkeit zu bringen. An vier Freitagnachmittagen gestaltete der Grundkurs Kunst die Plakate in Kooperation mit den Kreativwerkstätten im Alvar-Aalto-Kulturhaus. Das Projekt wird vom Geschäftsbereich Kultur der Stadt Wolfsburg und der Firma Stroer unterstützt.

Die Plakate sind an diesen Orten zu sehen: Porschestraße 80/Rathaus, Bebelstraße/Rathaus, Schachtweg/Heinrich-Nordhoff-Straße, Brandenburger Platz, Schiller-/Kleiststraße.

An der Aktion sind folgende Schüler beteiligt: Hannah Beste, Mark Ehlers, Sophie Gelbke, Fabian Lisson, Lucas Luft, Tim Luft, Rieke Mukelka, Lukas Schleith, Omied Sidiqi, Steven von Werner, Tom Waanders und Jonah Wittek. Die Leitung haben Caroline Hake (Fachlehrerin Kunst der Neuen Schule Wolfsburg) und Vanessa Gelbke (freie Mitarbeiterin der Kreativwerkstatt).