9400 Euro für zusätzliche Ausbildungsplätze

Golf 1, Karmann Ghia oder T1 Samba Bus – diese Fahrzeugmodelle sind Liebhaberstücke, auch in Miniaturgröße. Der Verkauf von 60 handgearbeiteten Modellautos aus Zinn im Volkswagen- Shop am Tor 17 und im AutoMuseum Volkswagen ergab in den vergangenen zehn Monaten einen Erlös von 9.400 Euro....