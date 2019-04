Japanisches Orchester gibt Konzert im Scharoun-Theater

„Ein bisschen Sibelius“, kündigte Pietari Inkinen am späten Sonntagabend eine Zugabe an. Nach fünf „Vorhängen“ für das von ihm geleitete Japan Philharmonic Orchestra im voll besetzten Scharoun-Theater. Das ist keine zufällige Entscheidung. Am 4. April 1957 gab das Orchester in der Tokyo...