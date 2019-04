Polizei sperrt nach VfL-Spiel Zufahrt zum Bahnhof

Wolfsburg. Vier Hannover-Fans werden in Gewahrsam genommen. Der Einsatz verläuft insgesamt ruhig.

Einen vergleichsweise entspannten Fußballtag verlebten die Polizeibeamten, die beim Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Hannover 96 am Samstag im Einsatz waren. „Es war insgesamt ein eher ruhiger Einsatz“, bilanzierte Mario Dedolf von der Einsatzleitung der Wolfsburger Polizei nach dem 3:1-Sieg der „Wölfe“.

Ein bisschen Ungemach drohte noch, als etwa 150 Hannover-Fans gegen 18.15 Uhr vor dem Bahnhof ausharren mussten, weil der Zug in die Landeshauptstadt voll war und sie auf den nächsten warten mussten. „Das war eine Problemklientel“, berichtete Dedolf. Die Polizei sperrte vorsorglich die Zufahrt zum Willy-Brandt-Platz für den Individualverkehr und ließ nur noch Linienbusse durch. Doch die Fans blieben zum Glück ruhig, vertrieben sich die Zeit unter anderem mit Fußball spielen.

23.512 Zuschauer verfolgten das Niedersachsen-Derby in der VW-Arena. Darunter waren nach Polizeiangaben 2169 Gästefans, von denen 1200 mit der Bahn anreisten. Einen 96-Fan nahm die Polizei bereits vor dem Spiel in Gewahrsam, weil er einem Wolfsburger das T-Shirt geraubt hatte. Nach einer Schlägerei unter Gästefans auf der Berliner Brücke wurden drei weitere Hannoveraner in Gewahrsam genommen.

Auch nach dem Spiel fielen zwei Gästefans, die sich prügelten, unangenehm auf. Außerdem wurde ein Verkehrspolizist beleidigt. Hier wurden die Personalien des Stadionbesuchers festgestellt. Ihm droht eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung.

Etwas unerwartet ging der Polizei am Samstag ein Wolfsburger ins Netz, der bereits seit zwei Jahren gesucht wird, berichtete Dedolf. Gegen den Mann läuft ein Verfahren wegen Körperverletzung während des Relegationsspiels zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig im Mai 2017. Auch hier wurden die Personalien aufgenommen.