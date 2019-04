Hoffmanntage: Sicherheitstipps und Kinderspaß am Piepenpahl

Bei den Hoffmanntagen drehte sich am Samstag fast alles um das Thema Sicherheit. Der Spaß kam aber auch nicht zu kurz: Hier verwandelt Sara Rossi die zweijährige Aurora Mortandello in eine kleine Löwin.

Fallersleben. Am bunt dekorierten Osterbrunnen am Fallersleber Piepenpahl trafen sich Hoffmann-Experten, der Feuerwehrnachwuchs und Musikanten.

Die Fortsetzung der Hoffmanntage standen am Samstag am Piepenpahl in vielerlei Hinsicht unter einem besseren Stern als der Auftakt tags zuvor auf dem Denkmalplatz. Das Wetter spielte ebenso mit wie die vielen Passanten, die lange auf der Meile verweilten, an den Ständen stöberten und sich über den Dichter Hoffmann und das Thema Sicherheit informierten.

Im Zentrum des Interesses stand jedoch der am frühen Vormittag der mit vereinten Kräften dekorierte Osterbrunnen. Zum zweiten Mal hatten die Organisatoren der unter Regie des Blickpunkts auf die Beine gestellten Aktionstage die fränkische Tradition aufgegriffen und den Brunnen mit bunten Eier und viel Grün in einen Osterbrunnen verwandelt. Mit der Routine von der Premiere im Vorjahr in den Händen dauerte es keine halbe Stunde, bis die Girlanden mit mehr als 600 auf Bindedraht gezogenen und teils kunstvoll bemalten Kunststoffeiern samt Buchsbaum-Imitat an der maßgefertigten Aluminiumkonstruktion befestigt waren.

Die Zaungäste, die dem Treiben folgten, bekamen ein kleines Platzkonzert zu hören. Auf ihren Querflöten spielten Leona Kronwald (10) und Julia Rott (9) aus Sülfeld bekannte Kinderlieder aus Hoffmann von Fallerslebens Feder. Mit Elan und ohne Fehler musizierten sie Stücke wie „Alle Vögel sind schon da“. Dafür gab es vom Publikum Applaus und von den Organisatoren Gutscheine, die beide Mädchen unverzüglich nebenan in der Eisdiele einlösen wollten. Entdeckt hatte die jungen Musikerinnen Heimatkundler Jörg Hoffmann. „Er hat uns bei einem Konzert unserer Musikschule gehört und gefragt, ob wir auch solche Lieder spielen würden“, berichtete Leona.

Von dort, wo der Dichter den überwiegenden Teil seiner Kinderlieder geschrieben haben soll, war eine dreiköpfige Delegation zu den Hoffmanntagen angereist. An Osterbrunnen hatten Jörg Haase, Joachim Giesenhagen und Siegfried Hildebrandt von den Hoffmann-Freunden aus Buchholz bei Schwerin einen Stand mit Lektüre und Infomaterial über Hoffmann und seine Zeit im Exil in Mecklenburg aufgebaut. „Wir haben gestern Abend einen Vortrag im Hoffmannsaal gehalten und mischen uns heute mit diesen Informationen unter die Leute“, berichtete Haase.

Unter die Leute mischten sich auch Dean und Devin von der Jugendfeuerwehr Fallersleben. Mit reflektierenden Kinderfinder-Aufklebern, die im Brandfall den Weg zur Tür weisen sollen, hinter der ein Kind schläft, rührten sie die Werbetrommel für die Wehr. Michaela Kahla nahm begeistert Aufkleber für ihre vier Enkelkinder mit. „Mir gefällt dieser Aktionstag sehr gut“, sagte sie. Denn neben dem Blickpunkt-Stand, der für Fallersleben als Einkaufsstadt warb, drehte sich an den Ständen alles um das Thema Sicherheit im Verkehr, im Internet und in den eigenen vier Wänden. Für Spaß bei den jüngsten Besuchern der Meile sorgten eine Hüpfburg sowie ein Stand, an dem sie wie der vierjährige Ruben aus Ehmen Ostereier bemalen konnten. Blickpunkt-Chef Otto Saucke, war mit dem Zuspruch sehr zufrieden. „Genauso hatten wir uns das erhofft“, sagte er.