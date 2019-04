Schmökermarathon mit Bauer Bolle und einem „Miststück“

An der Grundschule Wendschott fand am Freitag zum ersten Mal ein Lesemarathon statt. 117 Schüler aus allen fünf Klassen beteiligten sich.

Die Mädchen und Jungen hatten auf es sich auf ihren Iso-Matten und Kissen in den Klassen und in der Pausenhalle bequem gemacht. Katharina Schmidt von der Buchhandlung Sopper las aus einem Buch vor, das sie mitgebracht hatte und das speziell den Mädchen und Jungs der ersten Klasse gefiel: „Bauer Bolle“ war der Titel. Marianne Löhr vom Tansania-Team schilderte die Geschichte des Jungen Tuso, der aus einem kleinen Massaidorf in Arusha die Möglichkeit erhielt, ein Internat zu besuchen und zu lernen. Und die ehemalige VfL-Fußballerin Conny Pohlers las „Miststück mit Glitzerzahn“, das die Kids zum Schmunzeln brachte. Die Mädchen und Jungen waren von ihren Klassenlehrern vorab in die Regeln des Lesemarathons eingeführt worden. Alle ließen sich auf ihren Lesepässen die Projektteilnahme per Stempel bestätigen und erhielten am Ende Urkunden. Dazu fehlte es nicht an Spenden der Eltern, die die Aktionen mit selbstgewählten Geldbeträgen unterstützten.

„Wir wollen die Lesekompetenz erweitern, Freude am Lesen fördern und uns mit unser Partnerschule in Ngereyani, Tansania, identifizieren“, berichtete Schulleiterin Stephanie Neumann, die sich bei den das Projekt unterstützenden Partnern von der Buchhandlung Sopper, dem Tansania-Team von St. Petrus und dem VfL Wolfsburg bedankte.

Sie war mit der Beteiligung „ihrer“ Schüler sehr zufrieden. „Wir haben am Lesetag den Schulalltag aufgelockert“, sagte sie.