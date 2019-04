Fliegende Eier? Na klar, im Phaeno!

Wolfsburg. Schokolade herstellen, drechseln, mit der Windmaschine spielen: Im Phaeno ist in den Osterferien für alle Daheimgebliebenen mächtig was los.

Na sowas: Ostereier fliegen und überstehen das auch noch. Zu sehen und auszuprobieren ist das im Phaeno, wo am Samstag ein buntes Ferienprogramm begann. Wir waren da und wissen jetzt, wie das mit den Eiern funktioniert, wie köstliche Schokolade entsteht und noch viel mehr.

Es ist das echte Ferienwochenende, die Sonne scheint und sorgt für frühlingshafte Temperaturen. Ein perfekter Tag für Gartenarbeit oder Ausflüge ist das, und diesen Umstand merken sie im Phaeno an der Besucherzahl. Sie sei entspannt, sagt Tageschef Patrik Brückner in einem kurzen Gespräch zwischen Drechselbank und den Tüftelmäusen, einer Entdeckermeile für die kleinsten Besucher.

Bei denen fliegen tatsächlich Ostereier durch die Luft. Sie bestehen aus Styropor und werden vor ihrem Flug über der Windmaschine von den Kindern bunt bemalt. Das geht dort nicht den ganzen Tag so, denn im Phaeno können die Gäste auch Geburtstag feiern, so wie Ben aus Wolfsburg das an diesem Tag tut. Zu seinem fünften Geburtstag hat er Freunde mitgebracht. Zusammen bauen sie Flugobjekte. Bens Mutter Sandra Hoffmann ist begeistert: „Das ist ein belebendes kreatives Angebot“, sagt sie und freut sich über die Chance, mit der ganzen Familie samt Freunden einen spannenden Nachmittag zu verbringen.

Nur ein paar Meter entfernt von den Tüftelmäusen ist höchste Konzentration gefragt: Im offenen Tech-Lab wird gedrechselt. Eben schafft sich Leonard (11) aus Rastede bei Oldenburg an einer der Minidrechselbänke eine Figur aus weichem Holz. Er hat seinen Freund Erik mitgebracht. Der lässt seiner Phantasie freien Lauf. Im Phaeno sind sie zum ersten Mal: „Ich finde den Roboter, den man fernsteuern kann, klasse“,sagt Leonard kurz, und wendet sich wieder seiner Figur zu. Seit Samstag geht es auch im Lab österlich zu: Eier und Salzstreuer aus Holz stehen auf dem Drechselprogramm.

Im Wissenschaftstheater dagegen geht es täglich um Gase, etwa die, die sich in unserer Atemluft befinden: Stickstoff, Kohlendioxid und Sauerstoff, ein spannendes Thema, das eine Erkenntnis bringt: So viel Sauerstoff braucht der Mensch gar nicht. Etwa 21 Prozent dieses Gases befinden sich in der Atemluft. Und wer noch mehr Wissenschaft tanken will: Die Sonderausstellung „Smarte neue Welt“ lädt zum Plausch mit Pepper, dem Roboter, ein.

So richtig nach Ostern wird den kleinen und großen Besuchern in der Schokoladenwerkstatt, uns an diesem Samstag auch. Viermal pro Tag geht es ran an die süße Verführung, mit Mörser, Topf und Form entsteht handgemachte Milchschokolade. Eine Stunde dauert der Workshop, den Melanie Manitsas und Volker Burgdorf leiten. Die beiden wissen nicht nur, wie man Schokolade herstellt, die kennen sich auch mit der Geschichte der süßen Verführung aus. Diesmal müssen sie nicht tief in ihrer Wissenskiste kramen. Lennox (8) aus Hannover macht das für sie: „Schokolade“, sagt er, „haben die Azteken erfunden.“ Damit ist auch klar, wo die Bohne herkommt, aus Südamerika, wobei Jan (9) aus Wahrenholz da noch eine Idee hat, nämlich Afrika. Beide sind im Recht, und Jan klärt auf, was all die Länder, in denen die Bohne wächst, gemein haben: die Nähe zum Äquator, denn der Kakaobaum braucht Wärme und feuchtes Klima.

Das Wissen gibt es im Workshop sozusagen als Pausenfüller, während die noch warme Schokolade im Eisschrank aushärtet. Und, wie schmeckt sie? „Mmmmmh ...“, kommt es von allen Tischen. Das Osterferienprogramm läuft bis zum 23. April. Alle Termine für Workshops und Mitmachangebote finden Sie auf der Internetseite des Phaeno, www.phaeno.de.