Prozess gegen polnischen Schwerverbrecher

Roman P. war 2006 an einer Geiselnahme in Hamburg beteiligt. Nach Verbüßung seiner Haftstrafe wurde dem Polen untersagt, wieder nach Deutschland einzureisen. Ende August 2018 wurde er auf der A2 Höhe Wolfsburg am Steuer eines gestohlenen Fahrzeugs erwischt. Gestern musste er sich für die Tat vor...