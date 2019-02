Experimente, Rätsel, Spiele: Ratsgymnasium präsentiert sich

„Nacht-Aktiv“ hieß der Informationsabend für Eltern von Viertklässlern, die das Ratsgymnasium als weiterführende Schule anvisieren. Er mobilisierte am Dienstagabend die „familiären Massen“. Der Ansturm war so enorm, dass sich vor der Aula, in der Schulleiterin Jennifer Yavuz die Gäste begrüßte, eine lange Warteschlange bildete. Der 600 Besucher fassende Saal war bis auf den letzten Stehplatz besetzt. Später verteilten sich die...