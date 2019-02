Nach Verfolgungsjagd über A2 lange Haftstrafe

Paderborn. Im August 2018 rast ein 34-Jähriger in einem gestohlenen BMW über die A2, verfolgt von der Autobahnpolizei. Nun muss der Mann in Haft.

Weil er bei Wolfsburg in ein Feld gefahren war, stand ein 34-Jähriger am Dienstag in Paderborn vor dem Amtsgericht. Roman P. (34) war an einer Geiselnahme in Hamburg-Alsterdorf beteiligt. Nun fügte er seinem Strafregister eine weitere Verurteilung wegen Hehlerei, illegaler Einreise und Fahren ohne Führerschein hinzu. Das Schöffengericht verurteilte ihn zu zwei Jahren zwei Monaten Haft ohne Bewährung.

Verfolgungsjagd mit der Autobahnpolizei Braunschweig

Am 27. August 2018 wurde Roman P. von einer Streife der Autobahnpolizei Braunschweig nach einer Verfolgungsjagd über die A2, die auf einem Acker bei Neindorf (Wolfsburg) endete , und anschließender Flucht zu Fuß verhaft. Er saß am Steuer eines gestohlenen 7er BMW.

Der Pole hätte gar nicht in Deutschland aufhalten dürfen , gegen ihn lag ein Einreise- und Aufenthaltsverbot vor. 2006 war er an dem Überfall auf eine Hamburger Millionärsfamilie beteiligt. Die Täter erbeuteten Geld und Schmuck im Wert von 210.000 Euro.

Roman P. verbüßte bereits eine mehrjährige Haftstrafe

Erst 2012 konnte P., der mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde, festgesetzt werden. Für die Tat wurde er vom Landgericht Hamburg im Oktober 2012 zu vier Jahren zehn Monaten Haft verurteilt.

Im Prozess behauptete P., er sei angeworben worden und habe den gestohlenen BMW lediglich nach Polen überführen sollen. Im Prozess konnte ihm nicht das Gegenteil bewiesen werden.