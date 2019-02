Antrag: Mitgliedsbeitrag der Siedler steigt ums Vierfache

Jahresbilanz zog die Siedlergemeinschaft Vorsfelde/Reislingen am Samstag im kleinen Saal des Schützenhauses an der Meinstraße. Vorsitzender Günter Pleil hieß dazu 28 Mitglieder willkommen, als er den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018 hielt. Wie gut es ist, dass die Siedler derzeit 356 Mitglieder zählen, belegt die Tatsache, dass die Kreisgruppe jeder Siedlergemeinschaft 10 Euro pro Mitglied zukomme ließ, da in 2018 kein Kreisgruppentag stattgefunden hatte. So wurden mehr als 3500 Euro in die Siedlerkasse gespült.

Pleil berichtete, dass die Siedler sich beim Eberfest mit einer Spende fürs Kinderfest beteiligt hatten. Gut angenommen wurde das Matjesessen im Goldenen Stern, das in diesem Jahr am 2. Juni im Vorsfelder Hof stattfinden wird.

Der Vorstand bemüht sich, für 2019 eine Tagesfahrt zu organisieren. Auf dem Landesverbandstag im Juni in Braunschweig wird wohl über eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge abgestimmt werden. Vorgeschlagen sind, bis zu 40 Euro an den Landesverband zu zahlen, doch Pleil ist fast sicher, dass der Antrag in dieser Höhe nicht durchkommen wird.

Als feststehende Termine wurden die Pfingstfreizeit vom 7. bis 11. Juni für Kinder und Jugendliche sowie die Sommerfreizeit vom 6. bis 13. Juli erstmals an der Elbmündung bei Otterndorf bekannt gegeben. In seinem Grußwort über brachte Ortsbürgermeister Günter Lach die Grüße des Ortsrates an die Siedler und sprach auch die Probleme mit der Grundsteuer und den Straßenreinigungsgebühren an, die noch stark diskutiert werden müssen. Nachdem die Siedler einen Vortrag von Norbert Behrens, der seit zehn Jahren für das Umweltamt der Stadt Wolfsburg als Insektenbeauftragter tätig ist, über das Insektensterben gehört hatten, wählten die Mitglieder Monika Behrmann zur Schriftführerin.