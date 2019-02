Propsteisynode hat jetzt 32 Mitglieder

Ende Januar sind die gewählten und berufenen Mitglieder der evangelisch-lutherischen Propsteisynode zu ihrer konstituierenden Sitzung im Gemeindezentrum Heiliggeist in Wendschott zusammen gekommen. Nach der Kirchenvorstandswahl im vergangenen Jahr konnte damit nun auch dieses Gremium, in dem Vertreter aller Pfarrverbände in der Propstei zusammenkommen, seine Arbeit aufnehmen. Die neue Synode hat insgesamt 32 Mitglieder, heißt es in einer Pressemitteilung.

Propst Ulrich Lincoln stellte in einem einführenden Impulsbeitrag einige mögliche Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit der Synode vor: Unterstützung der Gemeinden in ihren neuen Strukturen, ein neues Engagement in der Jugendarbeit und eine Verstärkung der Sichtbarkeit und Relevanz der Propstei in der Öffentlichkeit. Bei den anschließenden Wahlen wurde mit Ingrid Quatz (Vorsfelde) eine neue Vorsitzende der Synode gewählt. Hinrich Hinrichs aus Brackstedt ist der stellvertretende Vorsitzende. In weiteren Wahlgängen wurden auch die Mitglieder des Prospteivorstandes und der Ausschüsse von der Versammlung gewählt. Mit den Beratungen über den Haushaltsentwurf 2019 ging die erste Synodalversammlung für die neue Wahlperiode zu Ende.