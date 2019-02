Auszubildende des Klinikums fordern Übernahme von Seminarkosten

Muss das Wolfsburger Klinikum für die Schulungskosten für seine Auszubildenden aufkommen? Darüber verhandelt das Verwaltungsgericht Braunschweig derzeit. Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) des Klinikums hatten ihren Arbeitgeber dazu aufgefordert, die Kosten eines fünftägigen Seminars zu übernehmen – das Klinikum hatte dies verweigert.

Der Fall

Nach einer fünftägigen Grundlagenschulung hatten sich drei Mitglieder der JAV zu einem – ebenfalls fünftägigen – Fortsetzungsseminar angemeldet, dass sich thematisch mit den Aufgaben einer Jugend- und Auszubildendenvertretung beschäftigt.

Die Kosten für die Schulung betrugen pro Teilnehmer 525 Euro, hinzu kamen noch 440 Euro für die Unterbringung. Die Dienstelle des Klinikums hatte die Rechnung einer Teilnehmerin übernommen – die anderen beiden Teilnehmerinnen mussten die Kosten selbst tragen. Die Begründung: Das zweite Seminar sei eine Spezialschulung gewesen. Die daraus resultierende Qualifikation müsse nur ein Mitglied der JAV aufweisen können.

Die Verhandlung

Für das Gericht galt es, zwei Fragen zu klären: Kann die zweite Schulung als Grundlagenschulung angesehen werden? Und war eine zweite Schulung notwendig? Richter Erich Müller-Fritzsche wies darauf hin, dass ein Grundlagenseminar in der Regel bis zu sieben Tage lang sei und es für ein zweiwöchiges Grundlagenseminar keine Rechtsgrundlage gebe. „Eine Schulung sollte aber nicht anhand der Zeit gewertet werden, sondern anhand der Inhalte“, widersprach Rechtsanwalt Detlef Fricke auf der Seite der Auszubildenden. In der zweiten Seminarwoche seien wichtige inhaltliche Aufgaben für eine JAV, wie etwa Rechtsfragen und Organisation, thematisiert worden, für die die Mitglieder qualifiziert sein müssten. „Die Mitglieder müssen in der Lage sein, in einer schwierigen Situation zu prüfen, ob eine Beschwerde nötig ist. Dazu benötigen sich diese rechtlichen Kenntnisse“, betonte Fricke.

Auf der Gegenseite machte Rechtsanwalt Christian Kluck klar: „Qualifizierte Ansprechpartner müssen da sein, aber nicht jeder muss eine Spezialisierung haben.“ Für das erste Grundlagenseminar seien die Kosten von allen Teilnehmern übernommen worden. Schulungen von externen Bildungsanbietern sollten nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Er verwies außerdem darauf, dass für die sieben Mitglieder der JAV mehr Geld für Schulungen ausgegeben worden sei, als für die 13 Mitglieder des Personalrats.

Wie geht es weiter?

Das Verwaltungsgericht hat am Dienstag noch kein Urteil gefällt. In zwei Wochen soll die Verhandlung weitergeführt werden. Die drei betroffenen Vertreterinnen der JAV hoffen weiter auf ein Urteil zu ihren Gunsten. „Für uns ist es einfach wichtig, dass alle sieben Mitglieder gleich geschult und qualifiziert sind. Das ist zurzeit nicht gegeben“, sagen sie.