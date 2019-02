Gospeltrain bietet facettenreiches Konzert

Als der Gospeltrain Danndorf am Samstag wieder in der Vorsfelder Südstadt Halt machte, da ließen sich mehr als 180 Zuhörer in der Johanneskirche den Konzertgenuss nicht entgehen. „Willkommen“, begrüßte Pfarrer Jörg Schubert die Gäste, dabei behinderten ihn seine Gehhilfen kaum, auf die er nach einem Muskelfaserriss in der Wade angewiesen war. Er sang im Gospelchor mit und führte auch durchs Programm, wobei ihn Saskia Grietsch, Denise Ferreira und Anja Sternberg unterstützten.

Die 16 Sänger um ihren Leiter Thomas Stuchlik wurden von der Band mit dem neuen Schlagzeuger York Gabka begleitet und stiegen mit „We are here“ ins facettenreiche Programm ein. Wie auch später mit „Teardrops“ und „Once more“ hatte der Chor die Lieder vom Gospel-Kirchentag mitgebracht und für das Vorsfelder Konzert extra eingeübt. Viel Beifall gab es für die Solisten beim Calypso-Song „Lift him up“ und bei weiteren eingängigen Liedern. Neu war auch „Amazing Grace“, das in ruhiger Version dargeboten wurde. Die Zuhörer ließen Sänger und Band nach den letzten beiden Liedern „Walking in Memphis“ und „Take me to the Water“ nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen. „Ain’t no rock“ beendete dann das Konzert. „Gospelmusik ist so viel mehr als singend und klatschend in die Kirche einzuziehen und gute Laune zu verordnen“, spricht Stuchlik sein Programm an. Die Lieder würden die Gefühlswelt reflektieren und fragen, wie würden die Menschen persönlich zu Gott stehen, ob sie einstimmen könnten in Lob und Dankbarkeit? „Ich hoffe“, so der Chorleiter, „dass jeder Konzertbesucher sich in mindestens einem Lied wiedergefunden hat.“ Im übrigen plant der Gospeltrain ein Konzert in der Wendschotter Heiliggeist-Kirche. Es soll im späten Frühjahr stattfinden.