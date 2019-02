Karneval, Oldtimer und „Claras Kräutermarkt“ in Fallersleben

Zu behaupten, dass die Hoffmannstadt eine Hochburg der „Jecken“ sei, ist vielleicht etwas übertrieben. Aber Karneval, die tollen Tage sind ja nicht mehr weit, wird generationenübergreifend gefeiert. Zum Beispiel lädt die katholische St. Mariengemeinde am Donnerstag, 14. Februar, zum Seniorenfasching ein.

Die Awo richtet am 4. März ihre Rosenmontagsfeier aus, am darauffolgenden Dienstag, 5. März, bittet das DRK in der Karl-Brandes-Straße zum (Kostüm-)Fest. An diesem Tag geht’s auch für die Jüngeren hoch her: In St. Marien ist Kinderkarneval. Einen ganz besonderen Gottesdienst – und das nicht zum ersten Mal – bietet die evangelische Michaelisgemeinde den Fallerslebern und den Bewohnern Wolfsburgs sowie der umliegenden Gemeinden an. Am 14. Februar steht um 19 Uhr der Valentinstag im spirituellen Mittelpunkt.

Auf historisch-ökonomischen Pfaden können Hoffmannstädter und Besucher am 26. Mai wandeln. Im Hof des historischen Gemäuers, des Fallersleber Schlosses, richtet der Kultur- und Denkmalverein erneut „Claras Kräutermarkt“ aus. Der Hauch der jüngeren Geschichte wird am 16. Juni durch die Altstadt wehen. Es geht dann um Automobile: Der MSC Fallersleben ist Veranstalter einer Oldtimer-Ausfahrt. Am gleichen Tag wird zudem rund um die Michaeliskirche das Gemeindefest gefeiert. Die Katholiken ziehen am 26. Juni mit ihrem Pfarrfest in St. Marien nach.

Der 26. Juni ist ein Tag der Veranstaltungen: Vormittags um 11 Uhr beginnt der VfB Fallersleben mit seinem Sport- und Familientag am Windmühlenberg, und schon um 10 Uhr gibt es das Angebot zu einer Familienfahrradtour mit Start am Hofekamphaus. Ein Blick in den „kulturellen Herbst“: Die Michaelisgemeinde lädt am 14. September zu ihrem jährlichen musikalischen Barockfest ein. Am 22. September wird das Stadtwerkeorchester mit einem Serenaden-Konzert in der Hoffmannstadt auftreten.

Den oft grauen November werden dann zwei besondere Veranstaltungen erhellen: Am 8. November lautet die Devise auf dem Aktivspielplatz Fallersleben Ost „Lichterfunkeln“. Und am 22. November bittet der Blickpunkt zu „Kunst und Licht“ in die Altstadt.