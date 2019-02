Falsche Polizisten bestehlen in Wolfsburg älteres Ehepaar

Wolfsburg. Sie nehmen eine große Menge an Bargeld mit. Die Tat geschah am Montagnachmittag.

Ein hochbetagtes Ehepaar ist am späten Montagnachmittag Opfer einer dreisten Lüge geworden. Gegen 17 Uhr kam eine 81 Jahre alte Wolfsburgerin mit ihrem 90 Jahre alten Ehemann vom Spaziergang nach Hause. Vor ihrem Wohnhaus wurden sie von zwei unbekannten Männern angesprochen, die sich als Polizisten ausgaben, teilen die Beamten mit. Die beiden gaben vor, dass man Einbrecher geschnappt habe und nun überprüft werden müsse, ob auch bei ihnen etwas entwendet wurde. Die angeblichen Polizisten hatten um den Hals eine Karte hängen, die sie als Dienstausweis präsentierten.

Das Ehepaar nahm die beiden Fremden mit in ihre Wohnung, wo sie schnell begannen, in verschiedenen Räumen Spuren von Einbrechern zu suchen. Dabei wurden die Senioren von einem Täter abgelenkt, während der andere Unbekannte sich weiter in der Wohnung umsah. Als die Täter verschwanden, wurde die Rentnerin stutzig, sah in ihren Schränken nach und stellte fest, dass ein nicht unerheblicher Geldbetrag verschwunden war. Zur Höhe des Betrages machte die Polizei keine Angaben.

Kriminalpräventions-Experte Horst-Peter Ewert empfiehlt, sich immer den Dienstausweis aushändigen zu lassen. Auf der Vorderseite befindet sich der Name, auf der Rückseite ein Foto des Beamten. Wer noch unsicher ist, lässt sich ein weiteres Dokument zeigen, auf denen der Name und möglicherweise ein Foto zu sehen ist, wie etwa den Führerschein oder Personalausweis und gleicht die beiden Dokumente miteinander ab.