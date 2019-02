Schwungvolle Inszenierung der „Blume von Hawaii“

Süßlich, weichgespült, seicht – so empfand das Publikum zu Beginn der 1970er-Jahre die Operetten der 1920er-Jahre nach deren Renaissance in den 1950ern. Sie verschwanden von den Spielplänen. Entstaubt, wiederbelebt und schwungvoll choreografiert hat das Theater für Niedersachsen (TfN) „Die Blume von Hawaii“ von Paul Abraham. Und erhielt für diese Aufführung am Sonntagabend im Scharoun-Theater stehenden Applaus. So ursprünglich und kraftvoll gespielt, dass das TfN an die Erfolge Abrahams Ende der 1920er-Jahre anknüpft. Es ist und bleibt romantisches Musiktheater.

Die Geschichte endet, wie sollte es anders sein, in einem wahren Hochzeitsrausch: In den Separées einer Bar im mondänen Monte Carlo finden gleich vier Paare zu einander. Aber der Weg dorthin ist lang und dornenreich. Dynamisch, verwickelt und so temperamentvoll wie die Musik, die live vom TfN-Orchester unter der Leitung von Sergej Kiselev gespielt wird. Abraham, aus Ungarn nach Berlin gekommen, öffnete sich der Musik, die über den Atlantik nach Europa schwappte: Jazz. Er ließ das Orchester eine „Zentralpartitur“ spielen. Wiederbelebt vom TfN unter der Leitung von Generalmusikdirektor Florian Ziemen. Die Musiker spielen mit sich steigerndem Drive, stimmen schräge Jazztöne an, lassen je nach Melodie Streicher, Bläser oder Flöten erklingen, auch das Schlagzeug. Manchmal gleichzeitig, dann wieder abgestimmt. Davon inspiriert, nutzen die Sänger auf der Bühne für ihre Duette, ihre Arien, ihren Chorgesang die gesamte Fläche, tänzeln und tanzen, drehen sich und laufen umeinander, umgarnen sich und stoßen einander ab. Das hat Pep, Schwung, ist eine Revue.

Im Gegensatz dazu stehen die „Anderen“, das Volk, die Matrosen, die Politiker oft regungslos da (Choreografien: Jaume Costa y Guerrero). Viel Bewegung also, viel Dynamik, doch immer wieder Romantik. Es sind Liebesgeschichten: Laya (Meike Hartmann), die nach Honolulu eingeschleuste Prinzessin Hawaiis, liebt den amerikanischen Kapitän Stone (Peter Kubik) und Hawaiis Prinzen Lilo-Taro (Ziad Nehme). Darin liegt der Konflikt. Hawaii will unabhängig bleiben, seine Sprache und Kultur bewahren, wurde aber von den USA aus strategischen Gründen annektiert. Die Krönung der Prinzessin ist das Fanal zum Aufstand, deren Verhinderung das Ziel des Gouverneurs (Jesper Mikkelsen). Der setzt seine attraktive Nichte Bessie (Neele Kramer) auf den Prinzen an, gestützt von Spion John Buffy (Julian Rohde). Der Showkünstler Jim Boy (Uwe Tobias Hierinimi) schleust die Prinzessin ein, verliebt sich aber in die Hawaiianerin Raka (Katharina Schutza). Komplex und kompliziert löst sich alles in den Separées auf.