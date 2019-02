So wird die Luftqualität in Wolfsburg überprüft

. Die Diskussion um Feinstaub und Stickoxide in Deutschland ist neu entbrannt: Die einen fordern Aktionspläne für eine bessere Luft, die anderen zweifeln die Messungen und Grenzwerte an sich an. Doch was genau wird eigentlich wo gemessen und wie? Wir haben mit Andreas Hainsch vom Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, das für das Landesumweltamt die Luftqualität in Niedersachsen überprüft, einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

Was wird gemessen?

Die Messstationen in Wolfsburg messen kontinuierlich die Konzentration von Feinstaub, Stickstoffdioxid, Stickstoffoxiden, Ozon, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid in der Luft. Außerdem wird die Temperatur, der Luftdruck, die Windrichtung und Windgeschwindigkeit, die relative Feuchte, die

Regendauer, die Globalstrahlung und der UV-Index dokumentiert. Das ist wichtig, da die Werte zusammen hängen können: Bei mehr Wind zum Beispiel verflüchtigen sich Gase schneller. Zudem gibt es Wetterlagen, die zu erhöhten Messwerten führen können. Die Feinstaubbelastung etwa könne sich durch überregionale Einflüsse verändern, erklärt Andreas Hainsch; das heißt, dass ein erhöhter Wert noch keinen Aufschluss darüber gibt, was ihn ausgelöst hat.

Nicht immer ist also der Verkehr maßgebliche Ursache für einen hohen Messwert: Bestimmte Wetterlagen können dafür sorgen, dass sich Feinstaub über weite Strecken verteilt. Vor allem in der kalten Jahreszeit kann die Feinstaubbelastung erhöht sein, nämlich dann, wenn die Wetterlage die Verdünnung der Schadstoffe behindert und die Emissionen aufgrund des erhöhten Wärmebedarfs ansteigen.

Wo wird gemessen?

Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim betreibt landesweit 29 Messcontainer zu Überwachung der Luftqualität. Zwei davon stehen in Wolfsburg: Die sogenannte Verkehrsstation steht in der Heßlinger Straße, sie dokumentiert die Belastung der Luftqualität durch den Verkehr. Die zweite steht in der Nordstadt; hier wird die Luftqualität im städtischen Hintergrund, abseits von lokalen Schadstoffquellen, überwacht.

Ferner werden hier zusätzlich einige meteorologische Messungen durchgeführt. Für die Einschätzung der Schadstoffbelastung sind die Messwerte der Verkehrsstation besonders interessant.

Wo die Verkehrsstationen aufgestellt werden, wird nach Belastungsschwerpunkten ausgewählt, erklärt Andreas Hainsch. Das bedeutet, dass eine Straße gewählt wird, an der die Belastung tendenziell besonders hoch ist: Zum Beispiel aufgrund der Bebauung und der Verkehrsdichte.

In Wolfsburg standen demnach neben der Heßlinger Straße auch die Siemensstraße und die Schillerstraße zur Debatte, so Hainsch. Die Messwerte der Verkehrsstation sollen also die höchste Belastung in Wolfsburg aufzeichnen; es kann davon ausgegangen werden, dass in anderen Stadtgebieten Wolfsburgs die Belastung niedriger ist.

Wie wird gemessen?

Konzentrieren wir uns auf die Verkehrsstation an der Heßlinger Straße: Denn sie ist für die Messung von Feinstaub und Stickstoffdioxid wichtig. Passanten sehen hier einen weißen Kasten auf dem Bürgersteig, aus dem Rohre herausragen: Eins senkrecht nach oben, eins waagerecht aus der Seite. Das obere Rohr nimmt unter anderem Feinstaub auf, erklärt Hainsch, das seitliche unter anderem Stickstoffdioxid.

In dem weißen Kasten verbergen sich die einzelnen Messgeräte für jeden gemessenen Stoff und ein Computer zur Auswertung, die Geräte messen alle fünf Sekunden den aktuellen Wert für jeden Schadstoff; der Computer rechnet jede halbe Stunde einen Mittelwert aus. Jede Stunde werden die Messwerte an die Datenzentrale in Hannover übertragen und automatisch auf ihre Plausibilität geprüft.

Über die Webseite des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz oder eine App können Nutzer die Werte jederzeit einsehen.

Wie und wie oft werden die Geräte überprüft?

Die Messverfahren sind von der EU vorgeschriebene Verfahren, erklärt Andreas Hainsch. Die Anlagen werden regelmäßig geprüft, alle Materialien zertifiziert. Jede Nacht überprüfen sich außerdem alle Geräte in der Messstation selbst. Das funktioniert so: Es wird ein Prüfgas in die Messgeräte eingeleitet, dessen Konzentration festgelegt ist. Diesen Wert müssen die Geräte korrekt messen. Außerdem wird die sogenannte „Nullluft“ erzeugt: Also eine Luft, die nicht belastet ist. Sie wird mithilfe verschiedener Filter direkt in der Messstation erzeugt; unter anderem wird sie getrocknet, durch Aktivkohle und Chemikalien geleitet. Auch in der Nullluft müssen die Geräte die korrekten Werte messen: Nämlich keine Belastung.

Welche Grenzwerte sind wichtig?

Interessant sind vor allem die Belastung mit Feinstaub, die Belastung mit Stickstoffdioxid sowie Ozon, erklärt Andreas Hainsch.

Die Werte für Stickstoffoxide sind in städtischen Gebieten nicht erheblich, obwohl sie auch hier gemessen werden: Denn hier gelten die Grenzwerte nur für besonders schützenswerte Ökosysteme wie etwa im Harz und an der Küste.

Wichtig ist zudem, die Messwerte richtig zu interpretieren und in den richtigen Kontext zu setzen, betont Hainsch. Ein einzelner erhöhter Wert bedeute nicht gleich, dass es ein Problem gebe – unter anderem wegen der vielen Faktoren, die zu erhöhten Werten führen können. Die Stickstoffdioxidbelastung etwa sei nur zu 65 bis 70 Prozent auf den lokalen Verkehr zurückzuführen. Im Sommer könne zudem Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid oxidiert werden, wenn es auf Ozon trifft. Das erhöhe die Messwerte, so Hainsch. „Der Einzelwert ist immer das Ergebnis aller Umweltfaktoren“, sagt der Experte; man dürfe aus Einzelsituationen keine voreiligen Schlüsse auf die Gesamtsituation ziehen, die ergebe sich allein aus dem Jahresmittelwert.

Wie ist die Bilanz?

Die Luft ist rein. So verkürzt könnte man ausdrücken, was das Gewerbeaufsichtsamt in Hildesheim in regelmäßigen Berichten über die Luftqualität in ganz Niedersachsen zusammenträgt. „Die Einhaltung der rechtlich vorgeschriebenen Feinstaubgrenzwerte ist im ganzen Bundesland momentan kein Thema mehr, denn diese wurden 2006 letztmalig überschritten“, sagt Andreas Hainsch. Genauer schaue man derzeit demnach auf die Konzentration von Stickstoffdioxid in der Luft. In einigen wenigen Städten Niedersachsens liegen die Stickstoffdioxid-Jahresmittelwerte in einzelnen Straßenabschnitten noch über dem Wert von 40 µg/m³ , so Hainsch. In Braunschweig etwa sei der Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter noch bis 2013 überschritten worden und danach nicht mehr.

Überschreitungen des Stickstoffdioxid-Grenzwertes gab es im Jahr 2017 in Hannover, Hildesheim, Oldenburg und Osnabrück. Aber: Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Belastung 2017 an allen verkehrsnahen Probenahmestellen ab, so steht es im Jahresbericht des Gewerbeaufsichtsamtes Hildesheim. Der Grenzwert für kurzfristige Belastungen, laut dem ein Messwert von 200 Mikrogramm pro Kubikmetern nicht mehr als 18 Stunden pro Jahr überhöht sein darf, wurde überall eingehalten.

Wie steht Wolfsburg im Vergleich da?

Wolfsburg steht sehr gut da, was die Luftqualität betrifft. Der Jahresgrenzwert für Feinstaub in Höhe von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter wurde in Wolfsburg im Jahr 2017 mit einem Jahresmittelwert von 18 Mikrogramm pro Kubikmeter klar unterschritten. Zum Vergleich: In Braunschweig lag der Jahresmittelwert bei 20 und in Hannover bei 22 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Auch der Grenzwert für Stickstoffdioxid wurde 2017 in Wolfsburg eingehalten; 31 Mikrogramm pro Kubikmeter wurden im Jahresmittel gemessen. In Braunschweig waren es 36 Mikrogramm, in Hannover sogar bis zu 48 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Die neuesten Daten von 2018 – die noch nicht endgültig validiert sind, das betont Andreas Hainsch –, zeigen sowohl beim Feinstaub als auch bei Stickstoffdioxid etwas höhere Werte als zuvor; nämlich einen Jahresmittelwert von 20 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter und einen Mittelwert von 33 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter. Beide Werte liegen aber immer noch unter dem jeweiligen Grenzwert. „Bei einer Stadt wie Wolfsburg verwundert das auch nicht“, erläutert dazu Andreas Hainsch.

Zwar gebe es durchaus viel Verkehr, wie jeder Wolfsburger Autofahrer wird bezeugen können, insbesondere zu Zeiten des Schichtverkehrs. „Aber da es eine moderne Stadt mit breit gebauten Straßen ist, verflüchtigen sich die Schadstoffe schneller“, fasst Hainsch zusammen. Also: Es gibt keinen Grund zur Sorge.