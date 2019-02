Hintzlers kleinste Dampfmaschinen kommen ins Fernsehen

Stolz blättert Ulrich Hintzler das Guinnessbuch der Rekorde auf und zeigt es der Redakteurin von RTL Nord. Ganze vier Mal hat es der 86-Jährige aus Fallersleben schon mit seinen kleinsten Dampfmaschinen der Welt in das Buch geschafft. Grund genug für RTL Nord, bei dem Tüftler vorbeizuschauen und einen Beitrag zu drehen. Wann der Beitrag ausgestrahlt wird, ist allerdings noch unklar.

Von Aufregung ist am Montagmorgen bei Ulrich Hintzler aber nichts zu spüren. Denn der Fallerslebener steht nicht das erste Mal vor der Kamera. Vierzehn Beiträge gibt es schon über ihn, erzählt er. Auf seinem Tisch in der Stube hat er bereits seinen Setzkasten aufgebaut. Darauf thront ein Schild mit der Aufschrift „Kleinste Modelle historischer Dampfmaschinen“, außerdem sind dort vier Urkunden platziert, auf denen seine Rekorde stehen. 1998 beispielsweise schaffte Hintzler es in das Buch mit dem kleinsten funktionsfähigen Traktor, der Maße von 66 mal 35,5 mal 51 Millimeter hat.

In der Vitrine befinden sich seine kleinen Schätze, die er alle in mühevoller Handarbeit in seiner Werkstatt gefertigt hat. Uhrmacherdrehbänke, Graviermaschinen, elektrische Autogene – alles, was der gelernte Maschinenschlosser zum Herstellen seiner Miniatur-Wunder braucht, hat er in seiner Werkstatt versammelt. In stundenlanger Arbeit sind dort Globen, Taschenuhren, Rotationsdampfmaschinen entstanden – alles aus Messing, Edelstahl, Gold und Silber. „Ich habe mich schon immer für Metall interessiert“, sagt Hintzler. Dass er damals den Platz für die Lehrstelle als Maschinenschlosser bekommen hat, konnte er kaum glauben. „Da haben sich Hunderte beworben. Als der Brief kam, habe ich ihn 14 Tage nicht aufgemacht, weil ich glaubte,e dass ich sowieso nicht genommen werde“, erinnert Hintzler sich. Aber er irrte sich und konnte seine Lehre antreten, seine Leidenschaft zum Beruf machen. In seiner Freizeit hat er sich stets fortgebildet, immer versucht, Neues zu lernen und seine Fertigkeiten zu verbessern. Auf die Frage, ob er noch weiter bastelt, antwortet er mit ja. Wobei er auch sagt: „Alle bekannten Systeme habe ich in klein gebaut, ich weiß keine mehr.“ Die Zeit wird zeigen, welche Idee Hintzler vielleicht doch noch kommen wird.