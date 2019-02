Auto-Zerstörung am Hasselbachtal: Haft- und Bewährungsstrafe

Wolfsburg. Neun Autos zerstörten die Angeklagten am 13. Dezember 2017. Das Amtsgericht Wolfsburg hat am Montag zwei der drei Täter dafür verurteilt.

Sie haben Alkohol getrunken, „ein paar Teile geschmissen“, wie einer der drei Angeklagten berichtet, dann sind sie losgezogen Richtung Hasselbachtal – und da kam ihnen eine Idee: „Wir haben die Autos gesehen und gedacht: ja, wieso nicht?“. Also haben sie am frühen Morgen des 13. Dezembers 2017 Front-, Heck- und Seitenscheiben von neun Autos auf einem Schotterparkplatz zwischen Amtsgericht und Heßlinger Straße und am Allerpark eingeschlagen. Haben einen Reifen zerstochen, die Autos nach Wertgegenständen durchsucht. Einer von ihnen hat eines der Autos sogar in Brand gesteckt.

Zwei der drei Angeklagten wurden am Montag vor dem Jugend-Schöffen-Gericht des Amtsgerichts Wolfsburg dafür wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall, versuchtem Diebstahl und Sachbeschädigungen verurteilt: Ein 19-jähriger Wolfsburger hat nach Jugendstrafrecht zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Für seinen 17-jährigen Komplizen gab es zwei Jahre ohne Bewährung.

Die Verhandlung des dritten Angeklagten wurde abgetrennt, weil gegen ihn noch eine weitere Anklage vorliegt. Also wechselte der Jugendliche aus Wolfsburg kurzerhand auf Anweisung der Richterin in den Zeugenstand und schilderte von dort den Tathergang in den frühen Morgenstunden des 13. Dezembers 2017. Er habe sich mit seinen Freunden in der Stadt getroffen und „Teile“ mitgebracht, wie er der Richterin erzählte. Was er meinte, ist Ecstasy. „Das hab ich von einem Kollegen bekommen“, sagte der Wolfsburger. Er habe seinen Freunden dann jeweils eine Pille geschenkt. Dann sind sie losgezogen.

Kurzerhand hätten sie sich überlegt, Autos aufzubrechen und nach Gegenständen zu durchsuchen. In einem weißen Seat Leon habe der Wolfsburger in einem Handschuhfach eine Flasche mit Flüssigkeit gefunden, diese auf dem Beifahrersitz verschüttet und angezündet. „Als ich die Flasche gefunden habe, dachte ich wow, machste mal, und dann hab ich den Wagen angezündet“, sagte er. Seine Kumpels, die am Donnerstag beide auf der Anklagebank saßen, hätten davon nichts gewusst. Das sei seine ganz eigene Idee gewesen. Dafür muss er sich unter anderem im März vor dem Amtsgericht verantworten.

Seine Kumpels, ein 19-Jähriger und ein 17-Jähriger, zeigten sich geständig. Betonten aber gleichzeitig und übereinstimmend, dass sie mit dem Anzünden des Autos nichts zu tun hatten. „Erst ging es uns ums Klauen“, sagte der 17-Jährige, „aber dann war es einfach nur noch Zerstören.“ So ähnlich berichtete es auch sein 19-jähriger Kumpel. Sie hätten sich wahllos Autos ausgesucht und sie zerstört. Am Ende ihres Streifzuges hätten sie sich nach Angaben des Angeklagten auf einem Spielplatz beim Allerpark zusammengesetzt, um das Diebesgut zu verteilen: etwa 80 Euro, einige Schachteln Zigaretten, mehrere Karten, darunter auch eine Kreditkarte, ein Regenschirm, eine Sonnenbrille und Werkzeug. Mit der Kreditkarte habe der 19-jährige Angeklagte einige Tage später noch im Leonardo-Hotel übernachtet.

Die beiden Angeklagten standen bereits wegen mehrerer Taten vor Gericht. Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und Drogendelikten. Sie saßen ebenfalls für jeweils sechs Monate in Hameln in Haft. Beide unterscheidet nach Auffassung der Richterin aber ihr Bemühen, Bewährungsauflagen vorheriger Verurteilungen einzuhalten. Der 19-Jährige hätte bislang all seine Auflagen eingehalten, würde an seinem Alkoholproblem arbeiten. „Es hat ein Umwandlungsprozess stattgefunden“, betonte die Richterin. Der 17-Jährige hingegen habe bislang keinerlei Bemühungen gezeigt, Auflagen einzuhalten. Er würde sein Alkoholproblem nicht erkennen, sei weiterhin antriebslos. „Wir sind nicht der Auffassung, dass Sie an sich arbeiten werden“, sagte die Richterin zu dem Jugendlichen.

Deshalb verurteilte das Amtsgericht den 19-Jährigen letztendlich zu einer zweijährigen Einheitsjugendstrafe auf Bewährung, während das Amtsgericht den 17-Jährigen zu einer Einheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung verurteilte.