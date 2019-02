Trip zu den Grenzen der Wahrnehmung – neue Planetarium-Show

Spannende, grundlegende Fragen unseres Verständnisses werfen der Medienkünstler Rocco Helmchen und der Sounddesigner Johannes Kraas in ihrer 50-minütigen Arbeit „Dimensions – Es war einmal die Wirklichkeit“ auf, die am Samstagabend im Planetarium Premiere hatte. Und vom Publikum mit großem Beifall aufgenommen worden ist.

Am Anfang steht Plato, präzise seine Höhle. In ihr leben Menschen als Gefangene, abgeschnitten von der Außenwelt. Sie sehen Schatten und halten diese für lebendig, einer Sprache mächtig, halten alles, was sich auf ihrer Wand abspielt für die Wirklichkeit. Ein hervorragender, philosophischer Einstieg in das Thema. Dann beginnt die Reise durch ein Universum, das nicht einzig sein könnte.

Startplatz des Trips ist ein von der Sonne erhellter Landschaftspark. Ohne LSD, über das wieder diskutiert wird, sehen die Zuschauer Bilder, die wissenschaftliche Daten veranschaulichen in 360-Grad-Aufnahmen, betreten astronomische Forschungsinstitute, fallen in Schwarze Löcher, reisen auf Wellen der Schwerkraft, halten an den Stationen Raum und Zeit, Quantum, Innere Räume/Äußere Räume und Multiversum an. Der Erzähler vermittelt kurze Einsichten.

So sei die Zeit abhängig vom Raum, verliefe nicht geradlinig, sondern folge den Krümmungen des Raumes. Dazu laufen Bilder, mathematisch-grafische, farblich ästhetische. So werden die Zuschauer immer wieder mit den Grenzen ihrer Wahrnehmung konfrontiert, dazu angeregt, jenseits des irdischen Weltbildes liegende Möglichkeiten zu entdecken.

Physikalische Phänomene werden künstlerisch ausgelegt. Die Musik beruhigt, beschleunigt aber auch, erhöht die Spannung. Mitunter gibt es schriftliche Hinweise am unteren Rand der Projektionskuppel, die Namen der Institute, die Aussagen von Philosophen und Astrophysikern.

Galileo Galilei sagte: „Die Mathematik ist die Sprache der Natur.“ Und deren Buchstaben sind Kreise, Dreiecke und andere geometrische Figuren. Ohne diese Sprache zu verstehen, irre „man in einem dunklen Labyrinth herum“, schreibt Ehrhard Behrends einleitend in seiner Abhandlung über Galilei für die Mathematische Gesellschaft in Hamburg.

Helmchen und Kraas lassen ihre Reise an die Grenzen unserer Wahrnehmung damit ausklingen, ein Trip in die Weiten des Raumes, der auch in eine Welt der Kreise, Dreiecke, Linien, Quadrate und Parallelen führt, um uns zu zeigen: das Unvorstellbare ist möglich.

Wir öffnen Türen, die in Sackgassen führen, zu Erkenntnissen oder anderen Türen, hinter denen neue Fragen warten. Die Neugier stellen die Autoren als Triebfeder heraus. Wer mag, könnte sich auch einfach in den bequemen Sesseln des Planetariums zurücklehnen und eine fantastische Reise in ästhetische Welten machen.