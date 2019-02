Für die Polizei Wolfsburg ist der Schillerteich kein Brennpunkt

Am Schillerteich wurde am vergangenen Donnerstag ein Paar mit einem Messer bedroht. Bewohner des Schillerteichcenters ärgern sich über nächtliche Ruhestörungen.

In der vergangenen Woche beschwerten sich Bewohner des Schillerteichcenters in der Ortsratssitzung über nächtliche Ruhestörungen durch lärmende Jugendliche auf dem „Seniorenspielplatz“ vor ihrem Haus, auch von Drogenhandel war die Rede. Zwei Tage später startete die Polizei einen Zeugenaufruf: Auf dem zum Schillerteich führenden Schleusenpfad sei am Donnerstagnachmittag ein Pärchen von zwei „südländisch“ aussehenden Männern mit einem Messer bedroht worden, der Mann sei später von einem von ihnen mit einem Stock verletzt worden.

Zu den Hintergründen machte die Polizei keine Angaben, aber es dauerte nicht lange, bis AfD-Ratsfrau Stephanie Scharfenberg und andere Facebook-Nutzer die Meldung dahingehend kommentierten, dass man nun nicht mehr an den Schillerteich könne, sich nicht mehr nach draußen traue, nicht einmal mehr spazieren gehen könne. Nach Darstellung der Polizei gibt es für solche Schlüsse allerdings keinen Grund. Man könne nicht ansatzweise von einem Brennpunkt sprechen, sagt Polizei-Pressesprecher Henrik von Wahl. „Der Bereich Schillerteich ist ein völlig unauffälliger Stadtteil.“ Nach Drogenhandel gefragt, sagte von Wahl, der Schillerteich sei ein Treffpunkt junger Menschen, die Polizei fahre dort Streife. Dass seine Kollegen verstärkt Hinweise auf Drogenhandel erhalten hätten, könne er ausschließen.

Ortsbürgermeister Detlef Conradt bezeichnet die Wege um den Schillerteich als abends recht einsam und dunkel. „Ich gehe um 22 Uhr nicht so gerne um den Schillerteich“, sagt er. In unregelmäßigen Abständen komme es zu Überfällen – wie überall. Dass sich Anwohner über abendliches Remmidemmi aufregen, kennt der Sozialdemokrat aus verschiedenen Vierteln. Den Bewohner des Schillerteichcenters möchte er durch eine Umverteilung der Senioren-Sportgeräte vor ihrem Haus zu mehr Ruhe verhelfen.

Conradts Bruder Uwe Conradt (Grüne) hat es nach eigenen Angaben noch nie so empfunden, dass es am Schillerteich besonders gefährlich wäre. Wie dramatisch die Lage am Schillerteichcenter sei, könne er nicht beurteilen, sagte er. Da die Bewohner den Ortsrat allerdings auf die Probleme hingewiesen hätten, müsse dieser sich auch kümmern. Uwe Conradt fände es sinnvoll, die Seniorensportgeräte auf den Spielplatz am Südufer zu versetzen. Das fände auch Jens Thurow richtig, denn der Platz sei von Anfang an falsch gewählt gewesen. Der Christdemokrat rechnet allerdings damit, dass der Abbau von Sportgeräten und Bänken nur dazu führen wird, dass sich die Jugendlichen dann abends woanders zusammenfinden. „Wir müssen das Problem irgendwie an der Wurzel packen“, sagt Thurow. Grundsätzlich hat er am Schillerteich festgestellt, dass sich auf den Bänken allerlei Menschen treffen, und es oft etwas länger dauere, bis Flaschen und Müll abgeholt würden. Als echten Gefahrenpunkt hat der Christdemokrat den Teich aber noch nicht wahrgenommen. „Es ist, wie überall, eher eine gefühlte Angst“, sagt er.

Völlig anders äußert sich der Unabhängige Jens Tönskötter. Er ist der Auffassung, dass Polizei und Ordnungsamt am Schillerteich – und anderswo – mehr Präsenz zeigen müssten. Seit etwa anderthalb Jahren werde ihm häufiger zugetragen, dass es dort zu Problemen komme, sagt er. Die Anlagen seien nicht mehr so gepflegt und es hielten sich dort „gewisse Leute“ auf. Szenen, die anderswo vertrieben würden, suchten sich eben andere Orte. Welche Leute, welche Szenen? Tönskötter will oder kann diesbezüglich nicht präzise werden. „Aber die Leute machen keinen besonders guten Eindruck“, sagt er.