Widerstand gegen Beamte: Mann muss sich entschuldigen

Weil ein 20-Jähriger aus Gambia bei der Großrazzia am Nordkopf im September vergangenen Jahres Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leistete, musste er sich am Montag vor der Jugendrichterin verantworten. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft sollte bei der Polizeikontrolle die Identität des jungen Mannes festgestellt werden. Er sei von den Polizisten aufgefordert worden, sich in einen bestimmten Bereich zu begeben und dort auf weitere Anweisungen der Beamten zu warten. Er habe jedoch versucht, diesen Bereich zu verlassen. Als die Polizisten ihn schließlich aufforderten, sich auf den Boden zu legen und die Arme und Beine so zu halten, dass ihm Handfesseln angelegt werden können, habe er Arme und Beine so versteift, dass die Beamten ihm keine Einmalhandfesseln anlegen konnten. Als er schließlich Stahlhandfesseln angelegt bekommen sollte, habe er sich erneut dagegen gewehrt. Erst durch enormen Kraftaufwand sei es den Polizisten schließlich gelungen, ihm Handfesseln anzulegen. Doch auch hier habe er wieder versucht, sich zu befreien. „Die Beamten kamen auf mich zu und haben gesagt, dass ich mitgehen musste“, ließ der Angeklagte durch eine Dolmetscherin übersetzen. „Ich hatte aber nichts gemacht. Ich habe gesagt, dass ich nicht mitgehen wollte.“ Nachdem die Polizisten ihn mitgenommen hatten, hätten sie ihm gesagt, dass sie im Handfesseln anlegen wollen. „Ich habe das abgelehnt. Ich habe gesagt, ich bin kein Krimineller.“ „Wenn die Polizei Sie anspricht und Ihre Personalien feststellen will, dann haben Sie dem Folge zu leisten, egal, ob Sie etwas gemacht haben oder nicht gemacht haben“, redete die Richterin dem Angeklagten ins Gewissen. Ob er auch versucht habe, die Beamten anzuspucken, wollte sie wissen. „Ja, das habe ich gemacht, weil ich gar nicht verstanden habe, was sie von mir wollten“, gestand der

Mann. „Haben Sie jetzt verstanden, dass man das nicht machen darf?“, wollte die Staatsanwältin wissen. „Ja, jetzt habe ich das verstanden“, entgegnete er. Da er bisher noch nicht strafrechtlich auffällig geworden ist und sein Leben in geregelten Bahnen verläuft, da er eine Ausbildung absolviert, stellte die Richtern das Verfahren gegen Auflagen ein. Zum einen soll er einen Entschuldigungsbrief auf Deutsch an die Polizei verfassen. Zum anderen muss er 100 Euro an den Verein für Jugendförderung zahlen.

