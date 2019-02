Unbekannte nutzen die Zeugnisferien für drei Einbrüche

Zwischen Mittwoch und Sonntag hat die Polizei drei Einbrüche im Wolfsburger Stadtgebiet registriert. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck in unbekannten Wert. Die ersten beiden Taten ereigneten sich zwischen Mittwochabend 22.30 Uhr und Sonntagabend 23 Uhr. Im ersten Fall erklommen die Unbekannten den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung in der Straße Bornhoop, teilt die Polizei mit. Hier öffneten sie gewaltsam die Balkontür und gelangten so ins Innere der Wohnung. Anschließend betraten und durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach sich lohnender Beute. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck.

Im zweiten Fall erwischte es im gleichen Zeitraum eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bebelstraße. Auch hier öffneten die Unbekannten die Terrassentür und gelangten in die dahinterliegenden Räumlichkeiten. Die Täter durchsuchten sämtliche Schränke und erbeuteten ebenfalls Bargeld und Schmuck.

Der dritte Fall ereignete sich zwischen Freitagmittag 12 Uhr und Sonntagabend 20.45 Uhr in der Straße Ledge im Ortsteil Mörse. Hier öffneten die Unbekannte gewaltsam ein Fenster an der rückwärtigen Gebäudeseite und drangen durch dieses ins Innere des Hauses ein. Anschließend betraten sie verschieden Räume und durchsuchten dies. Was sie dabei genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei bittet um Hinweise:

(0

53 61) 4 64 60.