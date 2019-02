Fallersleben. Die Neuauflage kam bei den Gästen bestens an. Bis in die späte Nacht wurde getanzt, geplaudert und geschmaust.

Endlich wieder Feuerwehrball im (sanierten) Hoffmannhaussaal. Einige der 230 Gäste bei der Veranstaltung Samstagabend scherzten, dass sie in den vergangenen Jahren etwas Entzugserscheinungen gehabt hätten. Bernd Ertzsänger sagte, warum er sich freut, dass die Feier wieder auflebt: „Der Feuerwehrball ist ein zentraler Punkt für das gesellschaftliche Leben von Fallersleben.“ Seine Frau Marlis fügte hinzu: „Es herrscht eine sehr schöne Atmosphäre und wir treffen viele Freunde.“

Der stellvertretender Ortsbrandmeister Lars Hartmann begrüßte die Besucher, darunter eine Abordnung der Patenwehr aus Nienhagen mit dem dortigen Ortsbrandmeister Holger van Oeffelt. Der ist bei den Bällen der Fallersleber ein Stammgast. Für Björn Dangeleit, ebenfalls Nienhagener, war die Teilnahme an der Feier in der Hoffmannstadt eine Premiere. Der ehemalige THW-Mann gehört seit einem Jahr zur Wehr im Landkreis Celle. „Ein sehr gelungenes Fest“, befand der gebürtige Ruhrgebietler. „Vor allem das Motto „Star(t)light Express ist für mich wie gemacht. Ich habe mir das Musical Starlight Express viermal in Bochum angesehen.“ Die Gäste nahmen den Weg in den Saal durch einen vom Deko-Team gebauten Tunnel, an dessen Wänden bunte Punkte strahlten.

Auch im Saal flackerte und funkelte das Licht. „Die Dekoration ist äußerst gelungen“, befand Regina Koch das Werk der Freiwilligen Feuerwehrleute. Die hatten am Freitag gegen 18 Uhr „den Hammer fallen lassen“, sprich die Vorbereitungen beendet. „Heute Nachmittag haben wir nur noch mal die Lichteffekte kontrolliert“, erzählte der Festausschussvorsitzende Franz Amberger. „Läuft“, sagte er, nahm den Daumen hoch und stürzte sich mit seiner Begleiterin ins Ballgeschehen. Das war Laura Schöpke, die bei den Deko-Arbeiten ebenfalls mit Hand angelegt hatte. Zum Feuerwehrball gefragt, äußerte die junge Hoffmannstädterin: „Der gehört einfach zu Fallersleben.“ Zu dem Fest gehört(e) auch eine Tombola. Der Hauptpreis war ein Hotelgutschein. Den hatte Gastronom Heinz Schmidt gesponsort. Er befand sich beim Ball im Saal an alter Wirkungsstätte: „Vor 40 Jahren habe ich das Hoffmannhaus geführt.“ Am Samstag war es ein Jubiläum. Der Feuerwehrball ging zum 60. Mal übers Parkett. Getanzt wurde diesmal zur Musik von den Travellers, einer Band, die Wiener Walzer ebenso im Repertoire hatte wie Ohrwürmer aus der Pop- und Schlagerwelt. Lars Hartmann verriet noch: „Um null Uhr wird der ganze Saal ein Geburtstagsständchen singen. Für Annika Lührs. Die macht regelmäßig die Feuerwehrbälle mit und feiert ab Mitternacht ihren Geburtstag.“