Junge Leute machen clevere Aktionen

. Stille. Nicht einmal das Rascheln des Papiers. Auch nicht das Aufsammeln der weißen Papierkugeln. Alle Handlungen vollziehen sich geräuschlos – in der finalen Performance des Kunstvereins am Sonntagnachmittag auf Schloss Wolfsburg. Sechs junge Leute stehen dort vis-à-vis der zur Eröffnung der Ausstellung aufgeworfenen Papierberge.

Zwei Stunden lang dauerte es, bis 10 000 weiße Din-A-Blätter zerknüllt und aufgeschüttet zu Hügeln waren. Diesmal geht es umgekehrt. Rückbildung, Abbau eines temporären Werks. Es ist „einfach verbraucht“, wie der Titel der Performance lautet. Tim Ingwersen, Anna Konrad, Meike Krämer, Klara Patermann, Paula Warkotsch und Julia Weidner stehen zwei Monate später erneut da, um unter der künstlerischen Begleitung durch Christian Weiß geduldig, ruhig und leise ihr Werk abzubauen und damit zu vollenden. Das heißt, sie holen sich ein Papierknäuel, entrollen es, streichen es behutsam mit den Fingern glatt, immer wieder, glätten es nochmals mit ihren Ellenbogen und stapeln die Bögen auf. Blatt für Blatt. Insgesamt 10 000.

Mit dieser durch etliche Aktionen ständig veränderten Ausstellung hat der Kunstverein auf unspektakuläre Weise auf alltägliche Prozesse aufmerksam gemacht, sie gewollt dem Lauten, Schreienden, Grellen, dem jahrmarktartigen Event entgegengestellt. In der stillen Art, in den banalen Formen, in den leisen Vorgängen. Und immer wieder fand sich dafür Publikum ein – mucksmäuschenstill zuschauend. Unter den Gästen befindet sich Vladislav Meinecke. Er gehört zu den vier jungen Künstlern, die in Kooperation mit der Lokalen Liaison, der Kunstvermittlung des Kunstvereins, und der sozialen Vereinigung Streetlife über Entscheidungen und deren Konsequenzen gearbeitet haben.

Der 21-Jährige hat die Verunglimpfung thematisiert. Er ließ auf der Porschestraße Leute auf einen weißen Pullover schreiben, wie sie beschimpft worden sind: „Assi, Schwuchtel, Spast“ steht da drauf. „Man darf den Pulli auch anziehen, um zu erfahren, was Diskriminierung bedeutet“, sagt er. In einer Umfrage, an der sich mehr als 100 Passanten beteiligten, ermittelte er, dass 85,1 Prozent der Befragten wegen ihrer Nationalität, ihres sozialen Status, ihres Geschlechts, Aussehens beleidigt wurden. Insgesamt vier junge Leute vom CJD, Lisa-Maria Gruber, Kimberley Sengstock, Cindy-Yasmin Voigt und Meinecke, haben interessante Ideen umgesetzt. Da erfuhren Besucher, wie schwierig es ist, zerbrochenes Porzellan zusammenzufügen. Dann standen sie vor der Wahl, den bequemen Weg zu gehen oder sich Herausforderungen zu stellen. Kissen und eine Rampe standen für das vermeintlich Bequeme, Kästen mit Wurflöchern für das Abenteuer.