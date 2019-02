Mitreißende Bekenntnisse der Hoffnung

Wenn die New York Gospel Stars in der Kreuzkirche singen, bleibt kein Zuhörer auf den Bänken sitzen. Gerade einmal eine halbe Stunde benötigen die Amerikaner, um ihr deutsches Publikum in Bewegung zu bringen. Die Arme gingen schon beim Eröffnungssong hoch, nun aber stehen sie rhythmisch mitklatschend: Latoya Duggan singt den Standard „When The Saints Go Marching ...“ Bekannt, beliebt, begeisternd, ja, aber diesmal mitreißend. Die Sängerin stoppt unerwartet, als sie den Gospel singt, wie vom Publikum erwartet. Sie hält inne, schüttelt ihren Kopf und – legt erneut los. Feurig, den Text fast herausschreiend, sehr hoch, sehr lange die Töne haltend. Atemlos hören die Leute in der voll besetzten Kreuzkirche zu und: klatschen enthusiastisch mit am Samstagabend. Die von Gustav Gsaenger 1955 bis 1957 gemäß der liturgischen Erneuerung entworfene, evangelische Kirche passt zu diesem Auftritt. In wechselndes rotes und blaues Licht ist die helle Kuppel getaucht, getragen von acht zylindrischen Säulen. Rote, weit fallende Roben tragen die Sänger und Sängerinnen, im unteren Bereich schräg abgesetzt in Blau. Erneuerung, Befreiung, Hoffnung, Zuversicht und tiefen Glauben verbinden so die Architektur und die Gospel Stars. Sie sind frisch, obwohl sie seit dem 14. Dezember täglich auftreten in Deutschland. Sie sind unbekümmert in ihrer Art, sogar witzig. Da stoppt Tyrone Flowers den anderen Tenor, Ahmed Wallace, am Schluss seines Solos.

Wenig später singen sie gemeinsam, lang,lang anhaltend den letzten Ton, sich dabei um sich selbst drehend. Diese Afro-Amerikaner sind beseelt vom Gospel, da ist jedes Lied eine gesungene Predigt, jeder Text ein Glaubensbekenntnis. Dargebracht voll überlieferter, innerer Überzeugung eines Volkes, dass in den biblischen Geschichten die Kraft zum Durchstehen der Sklaverei fand: Gewissheit und Hoffnung; dass diese Botschaft singen musste, weil es kaum Schreiben und Lesen konnte. Und zum wiederholten Mal auch das Wolfsburger Publikum in seinen Bann zieht.

Was sie bieten, ist weit, weit mehr, als der hier durchaus auf hohem Niveau dargebrachte Gospelgesang, viel lebendiger und enthusiastischer als das in den 1960er-Jahren die Deutschen dafür gewinnende Golden Gate Quartett. Dieselben Songs: von „Go Down Moses bis „Oh Happy Day“. Das erklärt, weshalb die Soulsängerin Diana Ross (The Supremes) und der Bluesstar Stevie Wonder einige von ihnen auf ihre Tourneen mitnahmen.