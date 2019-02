Kennen Sie ihn auch, den Mussja? Manche behaupten, es gebe ihn besonders häufig in unserer Stadt. Ich weiß nicht ...

Der Mussja ist immer in Eile, sehr beschäftigt, fährt groß und schnell Auto, ist oftmals verärgert, hat niemals Zeit. Auch nicht zum Lachen. Und auf die Frage: Wie geht es? antwortet er üblicherweise mit seinem Namen. Es gibt ihn auch als feminines Modell. Die Mussja hat aktuell auch viel Sorgen – die Weihnachtszeit war zu anstrengend, das neue Jahr begann mit zuviel Hetze und zu vielen Pfunden. Der Sommer droht und die Bikini-Figur ist weit entfernt. Familie Mussja hat gleichfalls nicht viel zu lachen: Die Autos müssen schon wieder getankt werden, alles wird immer teurer, es gibt dauernd zuviel zu erledigen, zu viele Termine. Überhaupt wird alles immer schwieriger. Schön ist das nicht, aber was soll man machen. Mussja.

Also ich glaub ja nicht wirklich, dass es in Wolfsburg besonders viele Mussjas gibt. Für die meisten läuft’s doch ganz gut: Job, Haus, Urlaub, Auto, Kita-Platz, später adäquate Rente – dank des riesigen, erfolgreichen Taktgebers in Town. Ich hab es: Wir machen die Probe! Immer, wenn wir jemanden treffen, fragen wir: Wie geht es Dir? Und schieben ein freundliches Lächeln hinterher. Ich wette, es gibt überhaupt keine Mussjas in unserer Stadt. Alles Miesmache.