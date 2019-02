Das Flair der US-Südstaaten in die Autostadt geholt

Von Andreas Stolz

Nordstadt. Louisiana ließ grüßen am Freitagabend im Marktrestaurant Lagune in der Autostadt. Jedenfalls kulinarisch. Auf dem Plan standen bei der dritten Blues Concert & Kitchen-Veranstaltung die Spezialitäten BBC Chicken Wings - gut gewürzt - sowie Maccaroni & Cheese, die der Küche und dem Geschmack der US-Südstaaten entstammen. Dazu trat der „personifizierte Blues“ ins Rampenlicht der Bühne. Sänger „Big Daddy Wilson“ begeisterte die Gäste mit seiner Stimme und seiner nimmermüden Dynamik.

Zur Chronologie des Abends. Bevor der akustisch und körperlich gewichtige Wilson die Bühne betrat, traten die Besucher den Gang zu dem Büffet an. Die Veranstaltungsreihe bietet Genuss für Gaumen und Gehör. Die Köche arbeiteten im Akkord, 300 Gäste im ausverkauften Haus wollten verköstigt werden. Eines der speziellen Gerichte für diesen Konzertabend waren die bereits erwähnten Maccaroni & Cheese. Koch Christian Russ verriet das Rezept: „Eine Bechamelsauce mit Gouda, Edamer und Cheddar zubereiten und die Maccaroni darin ziehen lassen. Anschließend noch einmal den Käse, ein wenig Parmesan sowie Brösel darüber verteilen und überbacken.“ Dieses Gericht war einer der kulinarischen Renner am Freitag. Zum musikalischen Highlight des Abends, von dem nicht wenige meinten, dass es dem guten Verlauf von Blues Concert & Kitchen die Krone aufsetzte. Big Daddy Wilson bestach durch seinen akustisch raumgreifenden Bass und durch die Tiefe seiner Präsentation. Diese Bewertung ist zum einen auf die Töne gemünzt, aber auch darauf, dass der Gesang von Wilson und die intensive, ausdrucksstarke Art, wie er die Songs ans Auditorium brachte, die Tiefe der Zuschauerseele(n) erreichte. Der Sänger und der Blues, das ist authentisch und Emotion pur, eine Vorstellung ohne akustisch oder optisch ablenkendes Beiwerk. Mehr als nur Beiwerk waren Big Daddy`s Begleiter. Der Gitarrist Cesare „Smokestack“ Nolli, Bassist Paolo Legramandi, Drummer Nik Taccori und der Keyboarder Enzo Messina waren eine Klasse für sich und unterstrichen das auch durch temporäre Soloeinlagen. Solche Musikalität und mitreißender Sound und Rhythmus beflügelten die Zuhörer. So kam es, dass Gäste an der Cocktail-Bar beim Bestellen den Tanzrhythmus beibehielten oder Besucher auf dem Weg zum Büffet ihre Schrittfolgen nach dem Takt der Songs richteten.