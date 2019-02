Elektro-Fahrrad geklaut

Ein graues Elektrofahrrad des Hersteller Kreidler wurde am Dienstag, 29. Januar in der Schillerpassage gestohlen. Dies teilte die Polizei am Wochenende mit. Der Besitzer, ein Handwerker, hatte das Firmenfahrrad für eine halbe Stunde aus den Augen gelassen. Die Tat ereignete sich zwischen 12.30 und 12.30 Uhr. Später wurde Werkzeug, das zusammen mit dem Elektro-Rad geklaut wurde, am Schillerteich wiedergefunden. Zeugen werden gesucht und gebeten, sich bei der Polizei in der Hesslinger Straße, (05361) 4646-215 zu melden. Bereits Montagnacht wurde am Klinikum ein unverschlossenes Fahrrad gestohlen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Dieb allerdings in Nähe des Tatortes gefasst werden. Die Polizei weist in dem Zusammenhang nochmal darauf hin, Fahrräder nicht unverschlossen zurückzulassen. Auch für die Versicherung ist es ein Unterschied, ob ein Rad gesichert war oder nicht.

